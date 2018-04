Macedonia in Ue? Se cambia nome

ilgiornale

(Di lunedì 30 aprile 2018) I nomi non sono le cose. Lo scriveva Shakespeare, spiegando che una rosa, anche chiamandosi in un altro modo, conserverebbe sempre il suo profumo. Bisognerebbe ricordarlo a Grecia e. Se il cammino dell'ex repubblica jugoslava verso l'Ue è ormai tracciato, niente si realizzerà finché non si sarà risolta l'annosa disputa sul", conteso dalle due nazioni. Questione di sostanza, e non di forma, per entrambi i protagonisti.Venerdì il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha concluso a Skopje, capitale macedone, il tour preparatorio del summit Ue-Balcani occidentali previsto per il 17 maggio a Sofia. Reduce da una serie di visite in Albania, Montenegro, Serbia, Kosovo e Bosnia-Erzegovina, ha espresso pieno appoggio al percorso che dovrebbe portare laa entrare nell'Ue. "Avverto un decisomento e la vostra reale volontà di andare verso la piena ...