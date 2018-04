M5S | ' Pd? Provarci era un dovere'

Voto in Friuli Venezia Giulia : vince Fedriga del centrodestra. Pd secondo - crolla il M5S : In Friuli Venezia Giulia la Lega spazza via gli avversari: un elettore su tre sceglie il Carroccio - che ottiene il 34,8% quando mancano solo 300 sezioni - guidato nella volata dal proprio candidato, l’ex capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, mentre i 5 stelle, l’altro grande player nella discussione, ormai eterna, per il governo nazionale, ...

Renzi a Che tempo che fa ha aperto a un governo tra Pd - M5S e Centrodestra : Scommettiamo? La maggior parte dei giornali di domani bucherà la notizia centrale dell’intervista di Matteo Renzi alla trasmissione di Rai 1 Che tempo che fa, per altro ribadita da lui stesso in finale di intervista. Anziché titolare sull’inaspettata apertura di di Renzi verso sia il M5S che il Centrodestra per un governo istituzionale, titoleranno sulla chiusura verso un governo politico M5S-PD. Eppure, un governo politico di unità ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga oltre il 55% - Pd al 28%. M5S perde 10 punti rispetto alle politiche : Cala l’affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella ...

Voto in Friuli Venezia Giulia : Fedriga vola oltre il 50 per cento - tiene il Pd - male M5S : In Friuli Venezia Giulia la Lega spazza via gli avversari: un elettore su tre sceglie il Carroccio - che ottiene il 32,61% quando lo scrutinio è giunto al 10% del totale e i numeri sembrano già assestarsi - guidato nella volata dal proprio candidato, l’ex capogruppo alla Camera Massimiliano Fedriga, mentre i 5 stelle, l’altro grande player nella di...

Voto Friuli - Fedriga oltre il 50%Trionfo della Lega - tonfo M5STiene il Pd - Fi cala ma non crolla : Ecco i primi risultati dello spoglio in Friuli Venezia Giulia. Fedriga (54,85%) stacca di netto Bolzonello (29,47%). Trionfo della Lega al 36,75%, tonfo M5S al 8,66% (più che dimezzato rispetto alle politiche). Segui su affaritaliani.it

Rissa M5S-Pd - Salvini alla finestra : "Mai rotto con Di Maio" : Elezioni in Friuli Venezia Giulia, la Lega confida nella vittoria Renzi: "M5s-Pd? Chi ha perso non può andare al governo"

Renzi-Di Maio - è scontro : non ci sarà nessuna intesa tra Pd e M5S : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi chiude definitivamente la porta (mai davvero aperta fino in fondo da nessuno in casa dem) all'accordo con il Movimento 5 stelle. Renzi chiude a...

Calenda apre a M5S. Eppure 5 giorni fa minacciava di strappare la tessera Pd : In politica ci si siede sempre al tavolo, ma con una proposta, ma non per fare un'alleanza con il movimento 5 Stelle. Allora facciamo tutti un passo indietro e facciamo noi la proposta di un governo ...

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Merkel-May-Macron stop all'America. Torna a parlare il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su accordo Pd e M5S.

Calenda : governo di tutti. Pd no ruota di scorta M5S : Un governo istituzionale senza prof o tecnici, un governo di tutti, di tutti i partiti che ci stanno, per il bene del paese. È la proposta del ministro uscente dello Sviluppo Carlo Calenda che ospite di Lucia Annunziata a "1/2 in più" oggi pomeriggio ha fornito la sua ricetta per uscire dallo stallo politico che dura da ormai quasi due mesi.Un governo istituzionale con obiettivi "che siano condivisi”: un esecutivo che rispetti gli "obblighi ...

Renzi chiude al M5S: "Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini". La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: "Ego smisurato". Le ultime notizie sullo stallo politico

Renzi : "M5S-Pd? Chi ha perso non può andare al governo" : Calenda: serve un esecutivo "istituzionale" ma non dei prof. Salvini a Di Maio: "Noi non cambiamo i programmi in corsa". Ma il leader grillino ribadisce il suo appello ai dem

Renzi : “Impossibile votare un esecutivo M5S. Il Pd non può governare - l’hanno deciso gli italiani” : No all'accordo di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Ospite a Che tempo che fa, Renzi ha dichiarato: "Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non possiamo rientrare dalla finestra dopo che gli italiani ci hanno fatto uscire dalla porta. I giochetti dei caminetti romani non possono valere più degli italiani"Continua a leggere

Matteo Renzi riappare in tv dopo due mesi di silenzio. 'Governo Pd e M5S?' : cosa risponde a Fabio Fazio : Matteo Renzi torna in televisione dopo due mesi di silenzio e tutti pendono dalle sue labbra. Tema cruciale: il Pd farà o no l'accordo con il M5s per un governo. 'Deciderà la direzione Pd', dice a ...