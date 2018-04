M5s | la mia posizione controcorrente sull’alleanza con Lega e Pd

Friuli - Fedriga al 57% : è presidente «Grazie alla mia gente». Crolla il M5s Il ritratto : il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano propone un punto di contatto tra Pd e M5s (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 29 aprile. Damiano propone un punto di contatto tra Pd e M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:09:00 GMT)

La base M5s è sempre più inquieta. Il leader : non darò la mia testa al Pd : A massima apertura sui temi, chiusura sulla premiership. Il Movimento 5 Stelle si muove su un doppio binario, talora triplo, con una strategia complessa da decifrare e con un finale non scritto. Sul ...

Governo - Bonafede (M5s) : “Lega? Oggi si parla di possibili margini tra noi e il Pd”. Damiano (Pd) : “Serve passo indietro di Di Maio” : “Se il forno con la Lega è definitivamente chiuso come chiede il Pd per dialogare? Il punto non è questo, Oggi si deve parlare dei margini tra noi e i dem”. Dopo le consultazioni tra Roberto Fico e la delegazione Pd, è il deputato Alfonso Bonafede a non chiudere ancora a Matteo Salvini. “Attendiamo una risposta da Di Maio”, ha rivendicato il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, al termine dell’incontro con il ...

"E' il traguardo della mia vita Ma la politica l'ha fatta franca" "Di Matteo ministro M5s? No grazie" : Il fratello del giudice ucciso in via D'Amelio commenta in un'intervista ad Affaritaliani.it la sentenza sulla trattativa Stato-mafia: "Felicissimo, spero di morire prima dell'appello così me ne andrei con questo pezzo di verità ristabilita" Segui su affaritaliani.it

Governo - Morra (M5s) : “Disposti a cedere su Di Maio premier? Premiato da elettori - quando sarà il momento si ragionerà” : “Se siamo disposti a cedere su Di Maio premier? Lo hanno Premiato gli elettori, il M5s ha indicato in Luigi Di Maio la persona che potesse svolgere al meglio questo ruolo, quando sarà il momento si ragionerà“. Così il senatore pentastellato Nicola Morra, che, nel giorno delle consultazioni a Palazzo Giustiniani dalla Casellati, non ha chiuso del tutto all’ipotesi di un passo indietro del capo politico M5s, per dare il via al ...

Pizzarotti : ‘M5s non esiste più - chiamiamolo Partito di Di Maio’ Video : ‘Capitan Pizza’, come direbbe Beppe Grillo, è tornato. Il sindaco di Parma, Federico #Pizzarotti, ex del M5S [Video], attacca frontalmente il leader pentastellato, Luigi #Di Maio, durante la trasmissione di La7 Omnibus, andata in onda nella mattinata di oggi, 17 aprile. Pizzarotti, rispondendo alle domande della conduttrice Alessandra Sardoni, afferma senza esitazioni che, a suo modo di vedere, da quando Di Maio ne è diventato il leader ...

I sondaggi premiano Lega e M5s - centrodestra resta primo : Di Maio guadagna invece 7 punti , 36%, , mentre Matteo Renzi rischia di sparire anche nella percezione della politica che hanno i cittadini. L'ex premier ed ex segretario della Lega, infatti, ha ...

M5s - Di Maio e il piano per il governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

E il "ministro" M5s all'Economia Roventini ritwitta l'alleanza tra Pd e M5s : E il candidato ministro all'Economia del Movimento 5 Stelle lanciò un segnale al Pd. Sul profilo twitter di Andrea Roventini, indicato da Luigi Di Maio come l'uomo scelto in un ipotetico governo M5S per occupare il posto di Pier Carlo Padoan in via XX Settembre, ha rilanciato un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di Jeffrey Sachs, docente di Sviluppo sostenibile e di Politica e gestione della salute alla Columbia University e consulente ...

M5s : 'Prima di invocare le urne - sedetevi e firmiamo un contratto' : Al voto! Al voto! Ecco il nuovo claim di Matteo Salvini che al voto ci va il 22 e 29 aprile in Molise e Friuli Venezia Giulia. Ma ora da comodo invocare le urne anche a livello nazionale per oliare il ...

'Spero in un governo Lega M5s. La mia veterolingua in tv? Una strategia per l'egemonia' : Ma a Ivrea tocca parlare di politica. A cominciare dal nemico numero uno di Fusaro: il Pd. Sul palco ha espresso critiche durissime alla sinistra nel giorno in cui Di Maio su Repubblica ha aperto al ...

"Spero in un governo Lega M5s. La mia veterolingua in tv? Una strategia per l'egemonia" : Lascia il palco del Sum di Ivrea trionfante, dopo essersi guadagnato il merito di aver acceso per primo la platea che lo ha interrotto più volte con applausi. Come quando ha duramente sferzato la sinistra "demofobica" colpevole di essersi venduta al "turbo capitalismo apolide", o aver parlato di "rivoluzione delle masse pauperizzate". "Ne sono davvero convinto, il futuro è ...