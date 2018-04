L' uso dell' inglese nella ricerca e la qualità urbana

Condannati per abuso e non per aggressione sessuale - la protesta delle suore di clausura : Le loro parole di contrarietà per il tipo di condanna inflitta ai giovani della 'Manada' hanno, in breve tempo, varcato i confini nazionali facendo il giro del mondo. Daniele Orlandi

Bando in UE per 3 neonicotinoidi dannosi - Greenpeace : “Ottima notizia - plauso per il voto a favore dell’Italia” : Greenpeace accoglie con grande soddisfazione il Bando permanente e quasi totale di tre insetticidi neonicotinoidi dannosi per le api, approvato questa mattina dai Paesi Ue. Anche l’Italia ha votato a favore del Bando, insieme alla maggioranza dei Paesi membri. Secondo l’organizzazione ambientalista, oggi è una grande giornata per il futuro dell’agricoltura europea. «Questa è una notizia importante per le api, l’ambiente e tutti noi. Il voto a ...

Whatsapp - vietato l'uso della chat ai minori di 16 anni : i dubbi dell'esperto sulla "app gratis" : "Il divieto ai minori di 16 anni è semplicemente la prova che Whatsapp non è gratis". Guido Scorza, 44 anni, avvocato esperto di Internet, già membro del Team Digitale di Palazzo Chigi, commenta così all'agenzia Agi l’aggiornamento dei termini di servizio della popolare app di messaggistica. Tecnica

I BRICS e l'uso delle monete nazionali : Il Sudafrica , che ha un mercato finanziario più avanzato rispetto agli altri paesi BRICS, ha però un'economia troppo dipendente dalle sue materie prime, per cui tenta di diversificarla per rendere ...

Roma - chiuso il Festival delle Scienze 2018 : Roma, chiuso il Festival delle Scienze 2018 – Si chiude con 51 mila presenze la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze di Roma (25mila in quattro giorni l’anno scorso), che quest’anno ha esteso la sua durata a sette giorni, dal 16 al 22 aprile. Nell’arco di una settimana 18mila studenti hanno letteralmente invaso l’Auditorium, 11 mila visitatori sono andati al Bioparco e 6 mila nelle Biblioteche Romane. E non ...

Abuso d’ufficio - denunciati 53 dirigenti della Regione Marche : Abuso d’ufficio, denunciati 53 dirigenti della Regione Marche L’accusa è di aver permesso l’assunzione a tempo indeterminato di 776 persone, violando la norma costituzionale che prevede l'ingresso nella pubblica amministrazione per concorso. Operazione della guardia di finanza di Macerata, coordinata dalla Procura di ...

Giornata della Terra - Legambiente : “L’Italia promuova l’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...

Milan-Benevento 0 a 1 - il mea culpa di Gattuso : “Interpretazione della partita imbarazzante. Colpa mia” : “Il Benevento gioca bene e io ieri ero molto preoccupato per l’organizzazione di questa squadra. Oggi abbiamo perso nei primi trenta minuti e la responsabilità più grande è la mia”. Gennaro Gattuso in conferenza stampa nel post gara di Milan-Benevento, finita 1-0 per gli ospiti, mostra tutta la sua delusione per la clamorosa sconfitta. “Il Benevento con 5 passaggi andava in porta e non ci ha fatto capire nulla. ...

Micro-targeting - profilazioni - algoritmi : il vero problema etico è l'uso da parte della politica dei dati dei cittadini : Per cui una donna che naviga online leggendo articoli destinati prettamente a maschi, interessandosi di auto, sport, motori in genere, per l'azienda viene classificata come "maschio" , casomai in ...

VIDEO/ Milan-Benevento - 0-1 - - Gattuso : ci metto il faccione. Highlights e gol della partita - Serie A - : VIDEO Milan Benevento , 0-1, : Highlights e gol della partita di Serie A che ha visto i sanniti di Roberto De Zerbi espugnare il Meazza.

