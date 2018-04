ilgiornale

: Luigi camaleonte. Si adatta a tutto pur di governare - noitre32 : Luigi camaleonte. Si adatta a tutto pur di governare - MichelaRoi : RT @Miti_Vigliero: Luigi camaleonte. Si adatta a tutto pur di governare - Miti_Vigliero : Luigi camaleonte. Si adatta a tutto pur di governare -

(Di lunedì 30 aprile 2018) SeDi Maio facesse parte della grammatica greca sarebbe certamente enclitico. Cioè un termine privo di accento che si appoggia a quello che ha accanto. Ma il problema non si pone, avendo Giggino già evidenti problemi con la sintassi italiana. Il leader dei Cinque Stelle dal quattro marzo a oggi si è trasformato in uno Zelig, un, un essere proteiforme capace dirsi alle esigenze del partner. E il partner, nella fattispecie, è l'alleato politico che gli permetterebbe di salire sullo scranno più alto di palazzo Chigi. Anche perché Di Maio sa bene che questo è il suo unico giro di giostra poi, salvo improbabili ma non impossibili cambiamenti di regole, toccherà a qualcun altro. E Di Battista già si sfrega le mani.Così Di Maio ci prova e ci riprova. Ieri ha scritto una lunghissima lettera al Corriere della Sera che si può riassumere in poche parole: cari amici del Pd ...