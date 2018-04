Lucy Lawless | “Forse non avremmo dovuto uccidere Xena”

Lucy Lawless al Comicon : «Devo tutto alla principessa Xena - Best Movie : Nella tua vita hai preso parte a molte serie tv memorabili, ma ad averti fatto conoscere al mondo è stata la serie tv Xena. A Xena sarò sempre grata perché mi ha dato tutto quello che ho oggi, ma se ...

Ash vs Evil Dead cancellata da Starz : niente 4ª stagione per la serie con Bruce Campbell e Lucy Lawless : A poco più di una settimana dalla trasmissione del suo terzo finale di stagione, arriva la notizia di Ash vs Evil Dead cancellata: l'emittente Starz ha deciso di non rinnovare per una quarta stagione la serie con Bruce Campbell e Lucy Lawless. "Ash vs Evil Dead ha portato gli spettatori su una montagna russa per tre stagioni grazie alle fantastiche performance e agli sforzi creativi di Sam [Raimi], Bruce [Campbell], Rob [Tapert] e tutto il ...

Lucy Lawless arriverà presto in Italia : Lucille Frances Ryan, in arte Lucy Lawless, è un'attrice neozelandese famosa per aver interpretato sul piccolo schermo Xena - Principessa guerriera, lo spin-off della serie Hercules, andato in onda per sei stagioni dal 1995 al 2001. Si è parlato, tempo fa, di far rivivere le avventure della guerriera in un reboot, in questo periodo in cui sono richiesti e realizzati revival e rifacimenti di serie tv o film del passato, ma al momento questo ...

Lucy Lawless ospite al Comicon : NAPOLI, 11 APR - In Italia è molto nota per l'interpretazione di "Xena - Principessa guerriera", ma ora è co-protagonista di una serie tv molto seguita, "Ash vs Evil Dead". Lucy Lawless è la prima ...

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l'attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : biglietti - data e orari : ... l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei ...