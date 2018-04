Lo sviluppo di PlayStation 5 sta per iniziare?

optimaitalia

(Di lunedì 30 aprile 2018) La produzione di5 potrebbe non essere così lontana come si pensa, almeno a giudicare report pubblicato da un produttore di chip. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company afferma, infatti, che stanno aumentando la produzione di un nuovo chip utilizzato per le applicazioni di gioco, portando i consumatori a pensare direttamente ai lavori in casa Sony nellodi un processore di nuova generazione per PS5.Anche se potrebbe sembrare forzato collegare un "semplice" chip alla5, le voci ritengono che la prossima console di casa di Sony utilizzerebbe sia un processore grafico AMD che una CPU, componenti piuttosto familiari per chiunque abbia un minimo di conoscenza dell'architettura di PS4. La questione del chip è importante, poiché la prossima generazione di GPU e CPU di AMD richiederà dei chip 7nm, che ora sono entrati ufficialmente in produzione ...