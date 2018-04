Lo squillo di Quinzi | il redivivo Suo il Challanger di Francavilla

gazzetta

: Lo squillo di Quinzi, il redivivoSuo il - torillo59 : Lo squillo di Quinzi, il redivivoSuo il - tennisitaly : Ecco Quinzi, il redivivo Suo Challanger a Francavilla - Gazzetta_it : Quinzi, il redivivo Suo il Challanger di Francavilla -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Che per uno come lui, con le sue ambizioni, non è certo un traguardo ma un ritorno al mondo che pensava di poter agganciare già da un paio di stagioni, quello con vista sui top 100. team - Il ...