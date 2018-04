Lo smart working cresce | ma non conquista le donne

Nomadismo digitale e smart working - tutti al Sud per lavorare con il mondo : di Marta Coccoluto Da J. Walter Thompson Intelligence non hanno dubbi: il Nomadismo digitale e lo smart working sono il futuro del lavoro. I dati dell’ultimo studio della prestigiosa agenzia newyorkese li mettono tra i trend più forti e in crescita del prossimo decennio. Rinunciare a una carriera tradizionale (o abbandonare la propria) in cerca di una maggiore libertà professionale è una necessità sempre più diffusa. Già lo scorso anno i dati di ...

Leonardo : Fim - bene accordi su prepensionamenti e smartworking (2) : (AdnKronos) – “Come Fim Cisl pur ritenendoci soddisfatti dei contenuti degli accordi sottoscritti relativamente ai quali ci impegneremo a tutti i livelli nella loro implementazione, dobbiamo segnalare – afferma Zanocco – il persistere di una condizione penalizzante per i lavoratori. La legge prevede la possibilità individualmente e volontariamente di trasformare quote del PdR in welfare garantendo al lavoratore una ...

Welfare aziendale : sanità - smart working e formazione le tre forme privilegiate dalle PMI : Teleborsa, - Attenzione in crescita per le PMI sulle tematiche del Welfare aziendale ed un cambio di percezione : la consapevolezza che si fa non solo per il lavoratore, ma anche per l'impresa, ...

casa doxa domotica smart working : Non è certo un segreto che gli italiani siano un popolo particolarmente legato alla propria casa. Le quattro pareti domestiche sono ancora saldamente in testa ai pensieri degli abitanti della penisola. Ce lo conferma l’ultimo report di doxa (una delle principali aziende italiana di ricerche di mercato) realizzato nel novembre del 2017 su un campione di 6000 interviste. Dalla ricerca emerge infatti come la casa sia in cima alle ...

Regione prova telelavoro e smart working : ANSA, - GENOVA, 30 MAR - La Regione Liguria sperimenterà con i suoi dipendenti il telelavoro e il 'lavoro agile', il cosiddetto smart working. Lo farà dal prossimo settembre. Lo ha deciso la Giunta su ...

Così lo smart working sta trasformando la nostra casa : Secondo il dizionario Treccani, la casa è “un organismo architettonico rispondente alle esigenze particolari dei suoi abitatori”. Siccome le esigenze particolari, per significato stesso, sono variabili e soggettive, la casa diventa espressione della personalità e dei ritmi di vita di chi la abita. Questo non lo comprendiamo solamente arredando le nostre case, ma anche visitando quelle degli altri. ...

