Liverpool | si dimette il vice di Klopp | Buvac Divergenze tattiche alle spalle?

sport.sky

: RT @romanewseu: #Liverpool. Si dimette il vice di #Klopp a due giorni dalla sfida con la Roma #ASRoma #RomaLiverpool - maespo69 : RT @romanewseu: #Liverpool. Si dimette il vice di #Klopp a due giorni dalla sfida con la Roma #ASRoma #RomaLiverpool - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: Caos #Liverpool: si dimette #Buvac, il vice di #Klopp. L'addio dopo 17 anni - Romanista24 : RT @ilRomanistaweb: Caos #Liverpool: si dimette #Buvac, il vice di #Klopp. L'addio dopo 17 anni -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Una notizia come un fulmine a ciel sereno ha leggermente sconvolto la tranquillità in casa. In un momento così delicato della stagione, pare infatti si sia dimesso Zeljkodi ...