Lite per le bollette - 80enne uccide figlio compagna vicino a Roma - : A Monterotondo, un uomo di 56 anni è stato ucciso con alcune coltellate nella serata di domenica 29 aprile. I carabinieri hanno arrestato un anziano, compagno della madre della vittima. I due hanno ...

La festa della mamma e del papà vengono aboLite perchè discriminano i gay : Domenica 13 maggio in Italia e in altre parti del mondo si celebrerà la festa della mamma. All'asilo Chicco di grano, nel quartiere Ardeatino a Roma, la ricorrenza è stata abolita insieme a quella del papà, per far posto ad una celebrazione più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle famiglie con genitori dello stesso sesso. La scelta è maturata a seguito delle proteste da parte di una coppia gay. Subito sono arrivate le critiche da ...

Giro d’Italia 2018 - i giovani italiani da seguire. Giulio Ciccone e Fausto Masnada per le saLite - Jakub Mareczko ci prova in volata : Manca pochissimo al Giro d’Italia 2018, che scatterà da Gerusalemme venerdì 4 maggio. La Corsa Rosa sarà una grandissima occasione per i giovani italiani presenti, che potranno mostrare a tutti il proprio talento su un palcoscenico così prestigioso. Andiamo quindi a scoprire quali saranno i giovani italiani da seguire al Giro d’Italia. Uno dei corridori più attesi è Giulio Ciccone, che è pronto a fare il definitivo salto di qualità ...

ROMA CIAMPINO - SI SUICIDA DA BALCONE DOPO AVER TENTATO DI SGOZZARE MOGLIE/ Ultime notizie : Lite per gelosia? : ROMA CIAMPINO, tenta di SGOZZARE le MOGLIE e si SUICIDA lanciandosi dal BALCONE della casa: Ultime notizie, morto il 42enne, gravissima la donna ricoverata al Policlinico Tor Vergata(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Giro d’Italia 2018 - quindicesima tappa : Tolmezzo-Sappada. Tante saLite per fare la differenza : Ci si avvicina al momento clou: quindicesima tappa per il Giro d’Italia 2018, domenica 20 maggio una frazione davvero insidiosa, da quattro stelle di difficoltà, con partenza da Tolmezzo e arrivo in quel di Sappada dopo 176 chilometri. Giornata che sarà sicuramente decisiva in chiave classifica generale. Si parte nella provincia di Udine e si va verso le Dolomiti: la prima ascesa di giornata è il Passo della Mauria, di terza categoria (una ...

Attenzione massima alla memoria RAM per Huawei P10 Lite dopo gli aggiornamenti B207 e B139 : Dobbiamo necessariamente tornare su un device come il cosiddetto Huawei P10 Lite nel bel mezzo di un weekend ricco di spunti per il popolare smartphone Android. Un paio di giorni fa, su queste pagine, ho provato ad analizzare la situazione sia per quanto riguarda i modelli no brand, sui quali di recente è stato possibile installare l'aggiornamento B207, sia sui diffusissimi device marchiati Vodafone, considerando il fatto che qui troverete la ...

Pupo e Malgioglio - Lite per i diritti di Gelato al cioccolato : storiaccia di soldi : Enzo Ghinazzi , in arte Pupo, va in televisione ospite di Chiambretti e riceve una caterva di insulti da Cristiano Malgioglio . 'Pupo quando racconta del mio brano Gelato al cioccolato non fa ridere ...

Lanciato Sentinel-3B - settimo satelLite del programma europeo Copernicus : E grazie alla politica aperta e gratuita dei dati, consente ad ogni cittadino di avere aggiornamenti per il loro proprio utilizzo'. 'Quando, 20 anni fa, abbiamo progettato una tale costellazione di ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : Froome e Aru - Pinot e Pozzovivo. Tante saLite per esaltarsi - si decide la classifica : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Colle delle Finestre spiccano particolarmente, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classifica, che non potrebbero ...

Giro d’Italia 2018 - gli scalatori : tante saLite per esaltarsi - in classifica e nella lotta alla maglia azzurra : Le grandi salite fanno parte della storia del Giro d’Italia. E l’edizione numero 101 non farà eccezione: Zoncolan e Finestre, solo per fare due esempi tra le scalate che si stagliano davanti ai girini che prenderanno il via da Gerusalemme nella giornata di venerdì. Anche questa edizione del Giro, in ogni caso, sarà ricca di scalatori. A partire, ovviamente, dagli uomini di classiche, che non potrebbero competere per la maglia rosa ...

Machach nei guai per una Lite : Un caso di cronaca coinvolgerebbe Zinedine Machach: il giocatore del Napoli avrebbe colpito al volto un uomo dopo un diverbio in una strada privata

La Confessione - Mughini : “La Lite trentennale con Nanni Moretti? Lo invitai a cena per fare pace - ma non venne” : A ‘La Confessione’, stasera, 27 aprile alle 23 su Nove, Giampiero Mughini svela i retroscena della tormentata amicizia col regista di ‘Ecce bombo’, Nanni Moretti. “Nanni Moretti non le ha parlato per trent’anni, per cosa avevate litigato?”, chiede il giornalista Peter Gomez. “E’ una tale stupidaggine che non vale la pena citarla”, minimizza l’ex direttore del giornale ‘Lotta Continua’. “Voglio moltissimo ...

Carsoli - donna di 46 anni uccisa dopo una Lite. Fermato il compagno per omicidio : Una donna romena di 46 anni, Violeta Blindescu, è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Carsoli, in provincia dell’Aquila. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sono presenti evidenti segni di violenza. Fermato il compagno, Dan George Gabinat, con l’accusa di omicidio volontario. L’allarme è stato dato la mattina del 26 aprile proprio dall’uomo, un rumeno di 46 anni poco conosciuto nella zona. Ma il ...

Simona Ventura e Heater Parisi - è guerra social : 'Vergognosa'. Parole grosse dopo la Lite per Biondo : Volano Parole grosse tra Simona Ventura e Heather Parisi sui social, dopo la puntata di Amici e la lite su Biondo e la sua intonazione. In un video pubblicato su Instagram , la conduttrice accusa la ...