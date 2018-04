: Roma, lite per le bollette: 80enne uccide il figlio della compagna #Roma - MediasetTgcom24 : Roma, lite per le bollette: 80enne uccide il figlio della compagna #Roma - RaiNews : Lite sulle bollette: uccide figlio della compagna a #Monterondo. Arrestato 80enne ? - Agenzia_Ansa : Lite sulle bollette, uccide il figlio della compagna vicino a #Roma -

Un 80enne di Monterotondo, non lontano da Roma, ha ucciso ildella propria, durante un litigio per motivi economici. Morta la donna. I due uomini avevano avuto diversi dissapori. Quello fatale, sembra, è stato causato da alcuneche il 56enne ucciso non aveva pagato all'anziano. Questi si è recato, già armato di coltello, a casa dell'altro e lo ha colpito più volte al torace dopo avere ricevuto una violenta testata dalla vittima(Di lunedì 30 aprile 2018)