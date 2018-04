L’ISIS ha rivendicato i due attentati a Kabul di questa mattina | nei quali sono state

Rivendicato dalL’ISIS l’attentato nella Chiesa Ortodossa in Russia : L’agenzia Amaq ha Rivendicato l’attacco in una Chiesa Ortodossa da parte dell’Isis: sono state uccise cinque donne – quattro sul colpo e una dopo il trasporto in ospedale – da un uomo che ha sparato contro tutti i fedeli al termine di una celebrazione e che uscivano dal luogo sacro a Kizlyar nella parte musulmana del Daghestan. L’attacco da parte di un Killer è avvenuto durante una festa Ortodossa. Lui, soli ...