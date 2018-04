Netanyahu accusa : «L’ Iran ha mentito - punta a 5 bombe come Hiroshima»| : Il premier israeliano: «Mostrerò i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito»

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu attacca l' Iran : "Ha mentito - abbiamo i dossier segreti sul nucleare : puntano a 5 bombe atomiche" : Iran lied, l'Iran ha mentito . Un'enorme scritta nera campeggia su un altrettanto enorme widiwall bianco durante la conferenza stampa che il premier israeliano , Benyamin Netanyahu , ha deciso di convocare per rivelare alla nazione che l'intelligence israeliana ha in mano le prove che sbugiardano Teheran e il suo presunto disimpegno sul nucleare . "Mostrerò stasera i dossier nucleari segreti del l'Iran . Si tratta di uno dei maggiori successi ...

Netanyahu accusa : «L’ Iran ha mentito - punta a 5 bombe come Hiroshima» : Per il premier israeliano il Paese progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli di Hiroshima

Netanyahu : “L’ Iran ha mentito sul nucleare - preparavano 5 bombe come Hiroshima” : «Mostrerò stasera i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito». A dirlo è il premier Benjamin Netanyahu , che, in un discorso alla nazione, sottolinea: «L’Iran ha mentito »....

Nucleare Iran - Netanyahu contro Teheran : “Ha mentito. Vuole costruire 5 atomiche come quelle di Hiroshima” : “L’Iran ha mentito sul Nucleare” e ha “intensificato gli sforzi” per nascondere la natura del programma dopo aver firmato l’accordo del 2015, “un’intesa basata sulla menzogna”. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha attaccato Teheran nell’atteso discorso annunciato in giornata e “condiviso con gli Stati Uniti”. I servizi segreti di Israele sono riusciti ad ottenere ...