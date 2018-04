L' ira di Martina contro Renzi | ​' Impossibile guidare il Pd così'

Accordo M5S PD/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Dem spaccati : virale l’hashtag #senzadime : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 22:06:00 GMT)

Martina e le foto sulla tomba di Regeni. ira della mamma di Giulio : La madre del ricercatore morto in Egitto: "No a strumentalizzazioni". Il Pd si scusa: "Nostro intento era onorare la sua memoria, rimuoveremo le foto"

Martina sulla tomba di Regeni. ira della mamma : Gravissimo : Polemica sul segretario democratico Maurizio Martina. Il dem, che ieri si trovava in Friuli per appuntamenti politici, si è recato a rendere omaggio in forma privata alla tomba di Giulio Regeni a Fiumicello di Udine. Martina è stato immortolato davanti alla tomba del giovane ricercatore scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato morto il 3 febbraio lungo la via che collega la capitale egiziana ad Alessandria. La madre di Giulio ha scritto ...

Martina (Pd) fotografato alla tomba di Regeni - l’ira della madre di Giulio : “Fatto gravissimo” : La madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, ha duramente attaccato il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, per la foto in cui si vede al cimitero, mentre deposita un fiore sulla tomba del giovane ricercatore ucciso in Egitto. La madre scrive su Facebook: "Fatto gravissimo, nessuna strumentalizzazione su Giulio".Continua a leggere

Martina : "Non riusciranno a dividere Pd" : 14.34 Da parte delle forze che hanno prevalso il 4 marzo "abbiamo visto 45 giorni di tatticismi esasperati, giochi di posizionamento e ripicche. L'esatto contrario di quello che serve all'Italia". Così il segretario reggente Pd,Martina. "Rivendico con forza la posizione chiara del Pd, e dico che nessuno riuscirà mai a dividerci", ha assicurato. "Continueremo a seguire il lavoro delicato di Mattarella con il massimo impegno verso l'Italia e ...

Consultazioni - Martina (PD) : "Basta con i tira e molla" : "Basta con i balletti, forze vincitrici delle elezioni la smettano con il tira e molla". Così il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina parla dopo le Consultazioni con il capo dello Stato....

Governo - Martina : “M5s? Non facciamo il piano b di nessuno - non cerchino di tirarci per la giacca” : Il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha sottolineato più volte nel corso dell’intervista la posizione del Pd nelle trattative per la formazione di un Governo: “La nostra posizione non cambia- Stiamo assistendo a scena surreale: chi ha vinto – il Movimento 5 Stelle e la coalizione di centrodestra – dal 5 di marzo ha tentato di costruire un percorso di ...

ira di Orlando : Matteo lasci lavorare Martina : Roma - Le tensioni in un Pd sempre più diviso sono evidenti appena sotto la superficie. Ma la parola d'ordine è restare uniti. Almeno quella del segretario uscente. Matteo Renzi vorrebbe infatti ...