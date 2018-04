Inter-Juve - Antonello : "L'Inter merita rispetto. Un brutto spot per l'Italia" : "L'Inter merita rispetto: sono accadute delle cose inaccettabili. Siamo arrabbiatissimi: le cose che sono accadute nel corso di Inter-Juve sono state un brutto spot per il calcio italiano e sono state ...

Inter-Juve - Antonello : 'Eurofiguraccia - usati due pesi e due misure. Club e tifosi meritano rispetto" : Pochi minuti per cambiare tutto, nella lotta scudetto e in quella per la Champions League. Prima il rocambolesco gol del 2-2, poi il 2-3 di Gonzalo Higuain: Inter-Juventus è stata una partita dalle ...

Sconcerti : 'La Juventus ha meritato contro l'Inter' Video : Il big match della trentacinquesima giornata di campionato era sicuramente quello in programma ieri sera allo stadio Meazza e che vedeva di fronte #Juventus ed #Inter, con la vittoria dei bianconeri per 3-2 [Video] arrivata tra le tante polemiche per l'arbitraggio di Orsato, reo di aver usato un metro arbitrale diverso, in particolar modo sugli episodi riguardanti il centrocampista uruguaiano, Matìas Vecino, espulso dopo un un fallo a gamba tesa ...

Inter - Spalletti : "Sconfitta immeritata - certe cose non si capiscono" : Il tecnico nerazzurro a Premium: "Ci vorranno giorni per smaltire il ko". In conferenza: "Cambi sbagliati, colpa mia"

Serie A Chievo - Maran : «Meritavamo di fare punti contro l'Inter» : VERONA - Sul volto di Rolando Maran , l'allenatore Chievo , si legge scritto la parola delusione: "Questa è una partita dove meritavamo di far punti, assolutamente, l'Inter ci ha impensierito davvero ...

Giornata della Terra : il Parco dell’Aspromonte “merita di stare nel network dei geositi di rilevanza Internazionale” : “Nell’Earth Day, la Giornata mondiale per la Tutela dell’ambiente e la salvaguardia del pianeta, da rappresentante istituzionale, anche del territorio reggino – spiega Maria Tripodi, deputata di Forza Italia – mi e’ sembrato opportuno fare un atto concreto e firmare il mio sostegno alla candidatura del Parco nazionale d’Aspromonte alla Rete Unesco Global Geoparks, aderendo all’appello dei vertici ...

L'Inter avrebbe meritato di vincere a Torino - ma il calcio non è pugilato : L'Inter, che avrebbe meritato la vittoria, esce sconfitta dalla trasferta di Torino. Seconda gara senza segnare per gli uomini di Spalletti, segno - secondo la Gazzetta dello Sport - che qualche collegamento si è perso. 'Applausi al Toro, ma ai nerazzurri non si può rimproverare troppo. Come nel derby, ai punti meritavano di più: 12 tiri in porta, una traversa, un palo, 16 ...

Torino - Sirigu : 'Noi bravi - ma anche l'Inter meritava' : Dopo la vittoria del suo Torino sull'Inter, Salvatore Sirigu ha parlato a Sky Sport : 'Siamo stati bravi a prendere la vittoria, certo l'Inter poteva pareggiare. Non si può dire che non abbia meritato l'Inter, ma neanche che non abbia meritato il Torino . Noi veniamo da un ...

"Pochi gli editori puri in Italia Molti con Interessi economici e..." 'Rai - alcuni stipendi sono immeritati' : "In Italia gli editori puri sono pochi. Molti degli editori hanno interessi economici, interessi politici, interessi nella sanità, interessi nelle costruzioni e nella telefonia". Così Matteo Salvini intervistato dal direttore di AffarItaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione della festa per i 22 anni di Affari Segui su affarItaliani.it

Inter - Spalletti : 'Non mi Interessa se meritavamo la vittoria. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Così Luciano Spalletti, Intervistato da Premium Sport, dopo il derby doi Milano finito senza reti. Ma cosa cambia all'Inter dopo questo pareggio? 'Per noi non cambia niente - risponde Spalletti - e ...

Milan-Inter - Gattuso : 'I nerazzurri meritavano di più. Il contratto? Arriverà - ho parlato con la società' : Il Milan non riesce ad accorciare sul quarto posto e resta a -8 dall'Inter. Un derby che soddisfa a metà Gennaro Gattuso, che commenta con grande onestà il match ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter ha giocato meglio di noi e meritava di più. Noi a livello qualitativo abbiamo fatto un passo indietro, invece tatticamente la squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo avuto qualche ...

Spalletti : 'Fiducioso per il futuro'. Gattuso : 'Meritava di vincere l'Inter' : Lo ha detto Luciano Spalletti a Premium Sport dopo lo 0-0 tra Milan e Inter. In chiave corsa alla Champions, il tecnico nerazzurro ha aggiunto: 'Per noi non cambia niente, quello che cambia per loro ...

Inter - Spalletti : 'Meritavamo la vittoria? Non mi Interessa. Ho visto una squadra forte e sono fiducioso' : Ecco le parole dell'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo il derby: 'Mi sento bene perché L'Inter ha fatto una partita dimostrando di saper dove vuole andare. La cosa fondamentale è questa, ...