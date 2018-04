Linda Lorenzi | l' ex valletta di Corrado che ha lasciato la tv per non cedere ai

blogo

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il nome diprobabilmente molti non se lo ricordano, soprattutto se più giovani. Ma negli anni '80 era la regina delle vallette, e ha lavorato anche cone Gerry Scotti, in programmi come Il pranzo è servito, Il Gioco delle Coppie, Festivalbar. Dal 1992 non si hanno più sue notizie, equasi trent'anni dopo ha deciso di raccontare la sua storia al settimanale Spy: ormai non è più, ma Anna Chetta, il suo vero nome, che vive ad Alessandria e dopo un passato da commerciante, non lavora più e si dedica ai suoi genitori.Anna ha raccontato al settimanale di non sentire la mancanza del video: la fama è arrivata lavorando con. Si sentiva comunque in gabbia, incapace di esprimere se stessa, considerava anche una battuta in più una mancanza di rispetto nei confronti di un professionista del genere. Alla vita di paillettes e lustrini ha preferito la ...