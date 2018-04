Light Fall | il platformer 2D si mostra nel trailer di lancio

Il platformer in 2D Light Fall ha una data di uscita : Lo sviluppatore Bishop Games ha annunciato che l'atmosferico platformer in 2D, Light Fall, sarà lanciato in tutto il mondo per Nintendo Switch tramite il Nintendo eShop, e per PC e Mac via Steam, il prossimo 26 aprile, con un piccolo ritardo rispetto alla precedente finestra di lancio.Come riporta Gematsu in Light Fall seguirete la storia di un ragazzo e della sua ricerca attraverso Numbra, un universo misterioso in cui l'oscurità prevale sulla ...