optimaitalia

: .@Ligabue a #Tokyo per il Festival del Cinema Italiano: tutti i prossimi appuntamenti dell'artista… - OptiMagazine : .@Ligabue a #Tokyo per il Festival del Cinema Italiano: tutti i prossimi appuntamenti dell'artista… - gentileroberto5 : RT @fandangoweb: #MadeInItalyIlFilm al Festival del Cinema Italiano di #Tokyo! - AngelaCat92 : RT @fandangoweb: #MadeInItalyIlFilm al Festival del Cinema Italiano di #Tokyo! -

(Di lunedì 30 aprile 2018)per la presentazione di Made in Italy aldel. Il rocker di Correggio è volato dall'altra parte del mondo per supportare la pellicola che ha raggiunto il mercato il 25 gennaio scorso, con Stefano Accorsi e Kasia Smutniak tra i protagonisti.A testimonianza del suo approdo in Giappone, ci sono alcune foto che l'artista ha postato sui suoi canali social ufficiali nei quali compare anche Kasia Smutniak, protagonista femminile del film che ha segnato il ritorno di Lucianodietro la macchina da presa dopo Radiofreccia e Da zero a dieci.Ildeldisi è aperto il 28 aprile scorso alla Asahi Hall nel quartiere di Ginza, con la storica organizzazione di Istituto Luce Cinecittà - Filmitalia con il Patrocinio dell'Ambasciata Italiana e l'Istitutodi Cultura, sotto l'Alto Patronato del Presidente della ...