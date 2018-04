Liga | il Barcellona festeggia il titolo | ma Deulofeu è dimenticato sulla maglia

Trionfo Barcellona - vince la Liga per la 25ª volta : LA CORUNA , SPAGNA, - Il Barcellona ha vinto in casa del Deportivo La Coruna portando matematicamente a casa lo scudetto spagnolo , 86 punti in classifica, e condannando la squadra di Clarence Seedorf ...

Liga - Barcellona campione di Spagna! Seedorf perde e retrocede : Imbattuto. Il Barcellona conquista la Liga per la 25ª volta nella sua storia e lo fa con 4 turni d'anticipo, ma soprattutto con uno zero ancora brillante alla voce "sconfitte", segno di un dominio ...

Probabili formazioni Deportivo La Coruna – Barcellona - 35^ Giornata Liga 29-04-18 : La 35^ Giornata della Liga potrebbe rappresentare la matematica certezza della conquista del titolo del Barcellona, che potrebbe festeggiare la vittoria del ventiquattresimo campionato al Riazor contro il Deportivo La Coruna. I blaugrana vengono dal trionfo nella finale di Copa del Rey, dove ha distrutto il Siviglia di Montella per 5-0; una gara che ha vissuto anche il momento toccante delle lacrime del capitano Andrès Iniesta, alla sua ...

Liga : vittoria del Barcellona - Messi e compagni vicini allo Scudetto : La Real Sociedad batte 3-0 l’Atletico Madrid ed il Barcellona – con 12 punti di vantaggio sui colchoneros quando mancano cinque giornate al termine del campionato spagnolo – si avvicina alla vittoria della Liga. All’Anoeta i padroni di casa battono la formazione di Simeone grazie a un gol di José al 27′ del primo tempo ed alla doppietta di Juanmi, a segno nella ripresa, al 35′ ed al 47′. L’Atletico ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Liga : il Celta Vigo blocca il Barcellona sul 2-2 : Il Barcellona frena la sua corsa verso la conquista della Liga spagnola in uno degli anticipi della 33/a giornata del massimo campionato spagnolo. Messi e compagni non vanno oltre il 2-2 sul campo del Celta Vigo facendosi rimontare nel finale. A segno per i blaugrana Dembelè (36′ pt) e Paulinho (19′ st). Padroni di casa in rete con Jonny Castro (45′ pt) e Iago Aspas (37′ st). Barcellona a quota 83 in classifica con 12 ...

Liga : il Barcellona frena col Celta Vigo : I blaugrana di Valverde impattano 2-2 al Balaidos: Jonny Castro e Aspas rispondono a Dembélé e Paco Alcacer. Il Siviglia di Montella fa 0-0 con il Deportivo

Probabili formazioni Celta Vigo – Barcellona - 33^ Giornata Liga 17-4-18 : Si ritorna già a giocare in Liga Martedì 17 Aprile e la capolista Barcellona, dovrà andare nel non semplice campo del Balaidos contro il Celta Vigo. I blaugrana, dopo aver sconfitto il Valencia per 2-1, con il titolo sempre più vicino, devono ancora eliminare le scorie della bruttissima eliminazione in Champions League per mano della Roma del tecnico Di Francesco. Questa settimana, oltre a poter essere decisiva per i destini del ...

Liga - Barcellona-Valencia 2-1 : passo in avanti verso la conquista dello scudetto : Messosi alle spalle lo shock per la cocente eliminazione nei quarti di Champions League ad opera della Roma, il Barcellona ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista della Liga. Nell’anticipo della 32/a giornata i blaugrana hanno superato in casa per 2-1 il Valencia: a segno Luis Suarez al 15′ del primo tempo e Umtiti al 6′ della ripresa. Per gli ospiti ha accorciato le distanze a tre minuti dalla fine Parejo su ...

Liga : Barcellona-Valencia 2-1 : ANSA, - ROMA, 14 APR - Messosi alle spalle lo shock per la cocente eliminazione nei quarti di Champions League ad opera della Roma, il Barcellona ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista ...

Liga - il Barcellona dimentica la Roma. Titolo vicino : 2-1 al Valencia : In Liga è un'altra storia: il Barcellona si avvia a una placida vittoria e conferma di trovarsi a suo agio dentro i confini del campionato, superando lo choc dell'eliminazione dalla Champions con la ...

Liga : il Barcellona stende il Valencia e fa il record : Decidono Suarez e Umtiti, inutile il rigore di Parejo: sono 39 gare senza sconfitte, superata la Real Sociedad. Il Siviglia rimonta dal doppio svantaggio contro il Villarreal

Probabili Formazioni Barcellona-Valencia Liga - 14-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Valencia, 32^giornata Liga 2017/2018, ore 16.15. Valverde sotto esame, Marcelino conferma i suoi 11 titolari. Dopo la disfatta in Champions dell’Olimpico contro la Roma, il Barcellona sente di avere l’obbligo nei confronti dei propri tifosi di portare a casa gli altri due trofei disponibili: la Copa del Rey del 21 aprile contro il Siviglia e il campionato, dove la strada è già ampiamente ...

Liga - 31a giornata : il Barcellona vola a +11 sull'Atletico Madrid : Gli uomini di Valverde si sbarazzano 3-1 del Leganes , tripletta di Messi, e si portano a +11 sui Colchoneros, che pareggiano 1-1 il derby di Madrid con il Real. Il Siviglia di Vincenzo Montella ...