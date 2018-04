Life Sentence arriva su Mediaset Premium | la nuova serie di Lucy Hale ha una data

optimaitalia

: #LifeSentence arriva su Mediaset Premium: la nuova serie di #LucyHale ha una data ufficiale - OptiMagazine : #LifeSentence arriva su Mediaset Premium: la nuova serie di #LucyHale ha una data ufficiale - InYourCage : Marquei como visto Life Sentence - 1x2 - Re-Inventing the Abbotts - itsmelindslay : Marquei como visto Life Sentence - 1x6 - Who Framed Stella Abbott? -

(Di lunedì 30 aprile 2018)in onda in Italia? Finalmente ci sono unaufficiale e una rete per latv condi Pretty Little Liars.Proprio la dolce e stravagante Aria sarà la protagonista dellaThe CW che ha preso il via il 7 marzo scorso negli Usa ma che non sta portando a casa gli ascolti sperati tanto che si parla già di una possibile cancellazione per lei. Sarà davvero così?La risposta ufficiale potrebbere agli Upfronts del mese prossimo ovvero all'incontro tra reti, produttori e stampa ma la situazione è davvero un po' complicata per la piccola Stella. Questo è il nome della protagonista che avrà il volto die che dovrà affrontare una "sentenza" che le cambierà la vita.Quando il male che la stava uccidendo non lo farà più, Stella dovrà rivedere tutta la sua vita a cominciare dalle sue ultime scelte, il suo matrimonio affrettato, le bugie ...