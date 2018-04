LG registra il marchio ' Q Note' | al lavoro sul primo vero rivale dei Galaxy Note?

Lionel Messi vince anche al Tribunale Ue : può registrare il suo marchio : Il campione argentino ha vinto la sua battaglia in Tribunale e potrà, molto presto, sfruttare al meglio il suo "brand". Messi è già al primo posto della classifica dei calciatori più ricchi al mondo , ...

Lionel Messi può registrare marchio per abbigliamento : Roma, 26 apr. , askanews, Lionel Messi può registrare il proprio marchio 'Messi' per articoli e abbigliamento sportivo. Lo stabilisce il Tribunale dell'Ue con la sua sentenza odierna, che annulla la ...

Il Tribunale dell’Ue dà ragione a Messi : il suo nome sarà registrato come marchio di abbigliamento : Messi è Messi. Difficile pensare a qualcosa o qualcuno che non sia il fuoriclasse del Barcellona quando si pronuncia questo nome. nome che diventa marchio, perché il virtù della notorietà del calciatore argentino il Tribunale dell’Ue ha stabilito che si possa concedere il brand “Messi” alla linea di abbigliamento sportivo dello stesso atleta. Si po...

Ue : Messi può registrare proprio marchio : ANSA, - BRUXELLES, 26 APR - Lionel Messi può registrare il proprio marchio 'Messi' per articoli e abbigliamento sportivo. "La notorietà del calciatore neutralizza somiglianze visive e fonetiche fra il ...

Messi potrà registrare il proprio marchio : via libera dal Tribunale dell’Ue : La stella argentina potrà registrare il proprio marchio dopo aver vinto una battaglia con "Massi" un produttore spagnolo di abbigliamento per ciclismo. L'articolo Messi potrà registrare il proprio marchio: via libera dal Tribunale dell’Ue è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Messi può registrare il proprio marchio : Lionel Messi può registrare il proprio marchio 'Messi' per articoli e abbigliamento sportivo. 'La notorietà del calciatore neutralizza somiglianze visive e fonetiche fra il suo marchio e quello MASSI ...

Remaster di Xenosaga in arrivo? Bandai Namco registra marchio : La trilogia di Xenosaga è stata molto amata da parte dei giocatori, ma praticamente è rimasta nell'oscurità per un decennio. Lo sviluppatore della serie, Monolith Soft (da non confondere con Monolith Productions, lo sviluppatore de La Terra di Mezzo) è ora di proprietà di Nintendo. La trilogia di Xenosaga è apparsa su PS2 (anche se ripercorrerne la storia sarebbe un po' lungo). A oggi è l'editore originale della serie, Bandai Namco, a possedere ...

Capcom : è stato registrato il marchio "Onimusha" in diversi paesi : Capcom ha registrato diversi marchi ultimamente, tra cui quello di Onimusha in Messico, Canada, Filippine, Australia e in Europa.Come fa notare VG247, la registrazione di questo genere di marchi copre videgiochi sia fisici che digitali, ma anche giochi per smartphone così come prodotti associati come musica e ogni genere di merchandise. Queste registrazioni sono state effettuate all'inizio di aprile, e tutte presentano nient'altro che il marchio ...

Samsung ha registrato il marchio Samsung Galaxy Note 9 : Entro la fine dell'anno Samsung lancerà il Samsung Galaxy Note 9 e il produttore coreano di recente ha registrato in Colombia il nome di questo smartphone L'articolo Samsung ha registrato il marchio Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Tutela del marchio registrato 'Cataniatoday' - la dichiarazione ufficiale di Citynews Spa : Vertenza Italcementi, il sindaco vuole incontrare i vertici dell'azienda 3 Tutela del marchio registrato 'Cataniatoday', la dichiarazione ufficiale di Citynews Spa 4 Bandi europei per servizi al ...

Tutela del marchio registrato "Cataniatoday" - la dichiarazione ufficiale di Citynews Spa : Citynews Spa in data 11 novembre 2017 ha promosso un'azione in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, per ottenere un ordine di inibitoria e di pubblicazione del provvedimento cautelare...