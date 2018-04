Lewis Hamilton vince a Baku | ma nel box Mercedes Come si dispera Toto Wolff

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d'allarme per la Ferrari? : Il quattro volte campione del mondo, infatti, ha cercato anche nei momenti peggiori di ottenere il massimo. Dopo il secondo posto in Australia, tra Bahrein e Cina, ha stretto i denti, lottato con una ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton sale al comando della classifica - campanello d’allarme per la Ferrari? : Spesso, per definire una situazione, si va a guardare il proverbiale bicchiere. Mezzo pieno, o mezzo vuoto. Dopo i primi quattro Gran Premio del Mondiale 2018 di Formula Uno non ci sono troppi dubbi su come valutare l’inizio di stagione di Mercedes e Ferrari. Bicchiere mezzo pieno, se non pienissimo, per le “Frecce d’argento”, mezzo vuoto per le “Rosse”. Per quale motivo si possono commentare in queste maniere ...

F1 - Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes - ultimo ko in Malesia nel 2016! : ... in era power unit le criticità si possono contare sulle dita di una mano e il ritorno al successo nella gara di Baku è ossigeno puro per il team tedesco e per il Campione del Mondo che ormai neanche ...

F1 - Lewis Hamilton non si ritira mai! Affidabilità mostruosa della Mercedes - ultimo ko in Malesia nel 2016! : L’Affidabilità è un fattore determinante in Formula Uno, spesso si dice che l’importante è portare la macchina al traguardo, che i Mondiali si vincono più con la continuità che con gli exploit, che è necessario poter contare su un mezzo perfetto e indistruttibile piuttosto che su un razzo in grado di regalare grandi gioie ma che al tempo stesso non garantisce delle certezze. Lewis Hamilton ha compreso al meglio questo vecchio diktat ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton - che fortuna! Tra Shanghai e Baku guadagna punti su Vettel e si porta in vetta : La Dea Bendata sta davvero sorridendo a Lewis Hamilton che, in maniera incredula e sorprendente, si trova in testa alla classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico si è resto protagonista di uno degli avvii di stagione più brutti della sua trionfale carriera ma, nonostante tutto, si è ripreso la leadership con quattro punti di vantaggio su Sebastian Vettel che invece sta guidando benissimo ma che non è supportato dalla fortuna. Il ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ho fatto una bella rimonta - non abbiamo il passo per battere le Ferrari ma…” : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Azerbaijan 2018, quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il Campione del Mondo ha approfittato al meglio della foratura di Valtteri Bottas e dell’incidente tra le due Red Bull conquistando così il primo successo stagionale. Il britannico della Mercedes, ora leader della classifica generale, è sembrato entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Credo che di aver fatto una bella rimonta. Non avevamo il ...

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton al comando - +4 su Sebastian Vettel dopo il GP Azerbaijan : Lewis Hamilton è balzato al comando della Classifica del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico della Mercedes ha conquistato il GP di Azerbaijan, quarta tappa del campionato, ed è così riuscito a scavalcare Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della quarta piazza: ora il tedesco della Ferrari insegue a quattro punti di distacco. Decisamente più lontani i rispettivi compagni di squadra: Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas sono a 22 e ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : Lewis Hamilton vince e ringrazia la fortuna. Vettel rovina tutto - disastro Red Bull : Il quarto round del Mondiale 2018 di Formula Uno, a Baku (Azerbaijan), sorride a Lewis Hamilton (Mercedes) al termine di una gara pazza in cui è successo veramente di tutto. Seconda posizione per Kimi Raikkonen (Ferrari) e terzo per Sergio Perez (Force India). Sebastian Vettel conclude quarto, in vetta per quasi tutta la gara, ma l’ingresso della Safety Car è favorevole al britannico anche per un errore in frenata del tedesco. Sfortunato ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d’Azerbaijan : È arrivato davanti a Raikkonen e Perez: era il quarto Gran Premio del Mondiale ed è stato molto vivace, soprattutto negli ultimi tre giri The post Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Formula 1 d’Azerbaijan appeared first on Il Post.

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Ci sono andato vicino - ma la Ferrari ha una vettura davvero eccezionale quest’anno” : Dopo la pole position in Australia torna in prima fila Lewis Hamilton che si deve, però, accontentare della seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan che si correrà domani sul tracciato cittadino di Baku. Il campione del mondo in carica si è fermato a 179 millesimi dal suo rivale numero uno, Sebastian Vettel che è stato in grado di centrare la terza partenza davanti a tutti consecutiva. Tutto sommato, comunque, ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel torna davanti a tutti. Kimi Raikkonen terzo alle spalle di Lewis Hamilton : Lo aveva detto ieri, dopo l’11° posto nelle seconde prove libere, che la macchina era a posto e che si trattava soltanto di un problema di confidenza, di “mettere a posto tutto“. Oggi Sebastian Vettel lo ha confermato, riuscendo a mettere insieme i pezzi e prendendosi il tempo più veloce delle prove libere 3, le ultime prima delle qualifiche (alle ore 15.00). Il tedesco ha fatto segnare un crono di 1’43″091, più ...

Lewis Hamilton - GP Azerbaijan 2018 : “Siamo ancora in un processo di apprendimento. Sono tornato rinvigorito” : Lewis Hamilton ha commentato l’imminente weekend del GP d’Azerbaijan, al quale senza ancora alcuna vittoria in stagione. “Sono trascorse soltanto tre gare. e gare. Ci sarebbe piaciuto vincere ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. Durante i test e nelle prime gare è una questione di partire bene anche anche di trovare un buon feeling. Bisogna capire la propria ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : i segnali di inquietudine di Lewis Hamilton. Quando la macchina non risponde come vorrebbe - mostra delle crepe : “Il mio obiettivo rimane il solito che è quello di vincere il Mondiale ma settimana scorsa non siamo stati i più veloci. Se la stagione continua così sarà molto difficile vincere: se c’è un’opportunità dobbiamo coglierla. Sono consapevole che le performance sono lontane dalle attese, dobbiamo migliorare perché i risultati delle prime tre gare non sono stati all’altezza, siamo la seconda o addirittura la terza squadra in questo momento, ma ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : i segnali di inquietudine di Lewis Hamilton. Quando la macchina non risponde come vorrebbe - mostra delle crepe : “Il mio obiettivo rimane il solito che è quello di vincere il Mondiale ma settimana scorsa non siamo stati i più veloci. Se la stagione continua così sarà molto difficile vincere: se c’è un’opportunità dobbiamo coglierla. Sono consapevole che le performance sono lontane dalle attese, dobbiamo migliorare perché i risultati delle prime tre gare non sono stati all’altezza, siamo la seconda o addirittura la terza squadra in questo momento, ma ...