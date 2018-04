L’Empoli conferma Andreazzoli per la Serie A

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) L’anno prossimo, il tecnico dell’Empoli neopromosso inA, sarà ancora Aurelio, lo stesso che ha guidato la formazione toscana alla promozione con quattro turni di anticipo sulla fine del campionato. Lo ha detto il presidente del club Fabrizio Corsi intervenuto a ‘Radio anch’io sport’. Corsi ha aggiunto: “Confermeremo la gran parte di questo gruppo, poi cercheremo tre o quattro giocatori. L’idea sarebbe di investire su giovani del 1998-2000, che magari non sono ancora pronti ma lo possono diventare presto”. Quanto al tecnicosalito in corsa sulla panchina empolese, Corsi ha detto che “resta. Da parte nostra sì, abbiamo un contratto”, in caso contrario “sarebbe un dispiacere e un problema forse”. “Quando lo incontrai – conclude Corsi – ho capito subito che aveva le idee ...