Lega di Serie A | annullata l' assemblea prevista per il 3 maggio

Quelli che il calcio - puntata 29 aprile : Simona Molinari tra gli ospiti - colLegamenti con i campi di Serie A : ... nelle sale dal 1° maggio con il film "Arrivano i Prof", Diego Abatantuono , Francesca Brienza , Francesca Barra , Fabrizio Biasin , l'arbitro degli arbitri Paolo Casarin , il campione del Mondo ...

Lega Serie A : il 7 maggio assemblea su governance : Pochi giorni dopo l’assemblea convocata d’urgenza per il 3 maggio in merito alla questione diritti tv, come previsto i club della la Lega Serie A si riuniranno nuovamente lunedì 7 maggio, a Roma, per provare a completare il rinnovo della governance. All’ordine del giorno dell’assemblea, che andrà in scena nel Salone d’onore del Coni, oltre all’esito dei bandi nazionale e internazionale per i diritti tv di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

Lega Serie A : sì a Juve e Napoli in contemporanea nelle ultime 2 giornate : CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport , inoltre, la Lega valuta dei 'blocchi' di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo . Dopo il ...

Pallavolo - Serie A femminile : tante novità dopo l'Assemblea di Lega - soddisfatto il presidente Fabris : A Milano l'Assemblea delle Società di Serie A femminile: approvato il regolamento di ammissione ai Campionati 2018-19 Si è tenuta ier i , lunedì 23 aprile, a Milano, l'Assemblea delle Società aderenti ...

Domani assemblea di Lega di Serie B : L’assemblea ordinaria della Lega di Serie B è convocata per Domani alle 13, nella sede della Lega nazionale professionisti B, in via Ippolito Rosellini 4, a Milano. In discussione i seguenti argomenti all’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del presidente; informativa del direttore generale; diritti audiovisivi triennio 2018/21 e procedure competitive; mutualità di sistema: aggiornamenti e adempimenti conseguenti; ...

La Serie A unita contro la violenza sulle donne : iniziativa voluta dalla Lega calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...

Un rosso alla violenza - Lega Serie A lancia campagna contro violenza su donne : L’iniziativa parte dalla considerazione che solo in Italia le donnevittime di violenza sono oltre 6 milioni, una su tre nel corso della sua vita subisce una forma di violenza e nell’80% dei casi la violenza avviene entro le mura domestiche: “Ogni 30 secondi – spiega Martina Colombari, madrina della campagna insieme all’attrice Gabriella Pession – una donna subisce una violenza e ogni tre giorni una viene ...

I nuovi orari della Serie B 2018/21 : come la Lega punta a valorizzare la cadetteria : È pronta a partire l'asta per la Serie B, che potrebbe vedere protagonisti non solo Sky e Mediaset ma anche gli spagnoli di Mediapro. L'articolo I nuovi orari della Serie B 2018/21: come la Lega punta a valorizzare la cadetteria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRITTI TV - MEDIAPRO : TRIBUNALE SOSPENDE BANDO/ Sky - accolto ricorso : Lega Serie A - “soluzione sia rapida” : DIRITTI tv, Sky ottiene sospensione BANDO MEDIAPRO. Le ultime notizie: TRIBUNALE di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Serie A : «Interesse definizione rapida della controversia» : La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti. Nessun ulteriore giudizio può essere espresso ...