LECCE IN SERIE B Ritorno in cadetteria per i giallorossi dopo sei anni difficili

Video/ LECCE Paganese (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C girone C) : Video Lecce Paganese (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol della partita del Via del Mare. Il gol di Armellino spezza la maledizione: i salentini sono in Serie B dopo sei anni(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 11:30:00 GMT)

LECCE - delirio dopo la promozione nel campionato di Serie B : festa incredibile [FOTO e VIDEO] : 1/18 Renato Ingenito/LaPresse ...

LECCE in festa per il ritorno in Serie B dopo 6 anni : Grande festa a Lecce per il ritorno in Serie B dopo 6 anni di inferno nel campionato di Lega Pro. La

LECCE torna in Serie B : che festa con 23mila tifosi : Il Lecce è tornato in Serie B dopo otto anni. Battendo in casa la Paganese, i giallorossi allenati da Fabio Liverani festeggiano la promozione nella categoria dalla quale mancavano dal 30 maggio 2010. ...

RISULTATI SERIE C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score. Il LECCE fa festa : è promozione! : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate e diretta gol live score delle partite attese oggi 29 aprile per i gironi B e C. Prevista la contemporaneità dei match per ogni gruppo.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:25:00 GMT)

Risultati Serie C - il LECCE vola in Serie B : è festa grande dopo una cavalcata impressionante [FOTO] : 1/9 Giovanni Pappalardo/LaPresse Joe ...

Il giorno più atteso : LECCE la serie B è lì - prendila : Ho sempre odiato giocare davanti a spalti semi deserti o addirittura a porte chiuse: quello non è sport". Liverani si appresta a vivere una giornata particolare: non solo la probabile promozione con ...

LECCE - è countdown per la Serie B : tifosi in delirio - tutto pronto per la Paganese : E’ partito il countdown per la festa del Lecce e per il ritorno nel campionato di Serie B. Erano passate solo poche giornate del campionato di Serie C e su CalcioWeb avevamo parlato del Lecce come corazzata per la promozione diretta, situazione ribadita anche dopo il periodo di appannamento e con Catania e Trapani vicinissime in classifica. Adesso i punti di vantaggio del Lecce su Trapani e Catania sono 4, a due giornate dalla fine la ...

LECCE o Catania? Sono gli etnei la squadra più 'attesa' in Serie C - ecco perchè Video : #Lecce e #Catania Sono senza dubbio le cosiddette big del girone C di #Serie C. Non soltanto si tratta di squadre che storicamente hanno calcato campi di categorie superiori e di due delle squadre meridionali con più partecipazioni nel campionato di Serie A Catania 17 campionati, Lecce a quota 15, meglio hanno fatto soltanto Napoli, Bari e Palermo, ma anche di due squadre allestite per vincere il campionato di Serie C. Proprio di questa ...

LECCE - il biglietto per la Serie B nelle mani del Trapani : tutte le ipotesi Video : Chi l'avrebbe mai detto: il #Lecce, per la promozione diretta, dovra' tifare Trapani. Strano a dirsi, ma è verissimo: lunedì 23 aprile, alle ore 20.45, al Massimino di #Catania si giochera' una gara che può valere una fetta importante del discorso promozione. Da una parte, i padroni di casa che hanno bisogno di vincere tutti i match che restano da qui alla fine della stagione per sperare in un passo falso del Lecce. Dall'altra parte, il Trapani ...

Serie C rovente - più spettatori a LECCE che in A : eppure c'è chi si lamenta : Siamo davvero all'assurdo. lamentarsi oppure criticare oppure ancora definire "tifoseria da tastieristi" una delle piazze più calde della Serie C è da ignoranti (nel senso che si ignorano i numeri storici) ed incompetenti. Da tifosi a giornalisti, in tanti in questi giorni (e nei giorni precedenti al match) hanno parlato di Lecce - Fondi come una gara in cui ci si aspettava più affluenza. eppure Lecce - Fondi è stato il match più seguito del ...

Video/ LECCE Fondi (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Lecce Fondi (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 35^ giornata della Serie C. Giallorossi alla vittoria con Lepore e Di Piazza.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Serie C 35a giornata : i risultati. Vittorie di Livorno e LECCE. Pareggio del Padova : Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli : Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. ...

Risultati Serie C Girone C - LECCE verso la promozione - blitz Reggina : come cambia la classifica [FOTO] : 1/21 LaPresse ...