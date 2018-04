Lecce festeggia | il video virale | la bandiera svetta sulla fontana di P Mazzini

Blastingnews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ile la città si colora di giallorosso. Un'emozione che trasposta davvero tutti, anche l'Arcivescovo del capoluogose che viene fotografato per le vie dicon la sciarpa dei giallorossi al collo. È stata una giornata storica pere isi che lasciano la Serie C, una categoria che non è mai appartenuta loro e non è mai arrivata sul campo (è risaputa la storia per cui ilfu retrocesso d'ufficio in Serie C). Il racconto di una giornata storica aLa giornata è iniziata presto, già dalla mattina quando tantissimi tifosi sono partiti dal Nord e dal Centro Italia pur di essere vicini alla loro squadra del cuore. Ore 15: lo stadio ha iniziato a vedere i primissimi spettatori con l'apertura delle porte....