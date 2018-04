Lecce festeggia | il video virale | la bandiera svetta sulla fontana di P Mazzini

Blastingnews

: Il Lecce torna in Serie B: e il tifoso di colore festeggia in un modo particolare... - Antonio55904030 : Il Lecce torna in Serie B: e il tifoso di colore festeggia in un modo particolare... - IFusirosanero : VIDEO, il Lecce torna in B e un tifoso festeggia così... - Mediagol - canale_85 : Festeggiamenti del Lecce in serie B | Anche Il Nero Di Whatsapp festeggia la promozione! The Lesionati- Party Zoo… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ile la citta' si colora di giallorosso. Un'emozione che trasposta davvero tutti, anche l'Arcivescovo del capoluogose che viene fotografato per le vie di #con la sciarpa dei giallorossi al collo. È stata una giornata storica pere isi che lasciano la #Serie C, una categoria che non è mai appartenuta loro e non è mai arrivata sul campo è risaputa la storia per cui ilfu retrocesso d'ufficio in Serie C. Il racconto di una giornata storica aLa giornata è iniziata presto, gia' dalla mattina quando tantissimi tifosi sono partiti dal Nord e dal Centro Italia pur di essere vicini alla loro squadra del cuore. Ore 15: lo stadio ha iniziato a vedere i primissimi spettatori con l'apertura delle porte. Ore 16.30: le squadre si riscaldano, i tifosi delcantano incessantemente e chiedono la vittoria. Ore 17: lo stadio ...