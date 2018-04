Le ultime indiscrezioni sul prezzo di OnePlus 6 vi piaceranno meno | base di partenza a

Quinta Colonna/ Anticipazioni : chiusura definitiva per Paolo Del Debbio? ultime indiscrezioni (26 aprile) : Quinta Colonna, Anticipazioni: chiusura definitiva per Paolo Del Debbio? Le Ultime indiscrezioni in attesa di scoprire il destino del programma, vediamo cosa è successo in precedenza.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:25:00 GMT)

Mercato Juve - le ultime indiscrezioni : Allegri verso l’addio - per il nuovo allenatore si punta a un clamoroso ex : Mercato Juve – La grande bomba arriva dall’Inghilterra: la stampa britannica è al lavoro per intercettare le notizie sulle due grandi squadre che sicuramente cambieranno allenatore, l’Arsenal e il Chelsea che hanno già annunciato il divorzio ufficiale con Wenger e Conte. Secondo i media inglesi i sostituti saranno Massimiliano Allegri e Luis Enrique, ma non è ancora chiaro chi dei due andrà al Chelsea e chi invece ...

Michelle Hunziker/ Matrimonio con Tomaso Trussardi in crisi? Le ultime indiscrezioni (The Wall) : Michelle Hunziker sarà ospite questa sera di Gerry Scotti, nel suo programma The Wall, promosso in prima serata. Dopo il successo ottenuto nella fascia preserale in un solo mese e mezzo di programmazione, da novembre 2017 a gennaio 2018, il game show di Endemol Shine conquista da domenica sera di Canale 5, dove potrà contare anche su ospiti molto importanti. Tra di essi proprio la Hunziker, che tornerà in televisione dopo l'incredibile successo ...

WhatsApp : piattaforma negata ai minori di sedici anni? Le ultime indiscrezioni Video : #WhatsApp è l'applicazione utilizzata per scambiare messaggi di testo, foto, Video, Video-chiamate e molto altro ancora. La piattaforma è una delle più famose tra tutti gli utenti, sia più grandi che più piccoli. Tantissime sono infatti le persone che giornalmente si collegano sull'applicazione per comunicare con i propri amici. Le ultime indiscrezioni web ci parlano però di un nuovo regolamento che potrebbe modificare l'eta' minima per ...

Biagio Antonacci in concerto all'Arena di Verona? Le ultime indiscrezioni : Il brano è arrivato dopo In mezzo al mondo, con il quale ha ufficialmente aperto il nuovo corso dell'album e Fortuna che ci sei, secondo singolo che ha rilasciato a qualche settimana dall'approdo sul ...

Biagio Antonacci in concerto all’Arena di Verona? Le ultime indiscrezioni : Biagio Antonacci in concerto all'Arena di Verona? Queste sembrano essere le ultime indiscrezioni in merito al ritorno sul palco del cantautore di Rozzano, che si prepara per la sessione conclusiva nei palasport concepita per l'ultimo album, Dediche e Manie. La nuova serie di concerti inizierà tra qualche manciata di giorni, con la prima tappa in programma per il 2 maggio al Pal'Art di Acireale. La conclusione è prevista per il 26 maggio ...

WhatsApp : piattaforma negata ai minori di sedici anni? Le ultime indiscrezioni : WhatsApp è l'applicazione utilizzata per scambiare messaggi di testo, foto, video, video-chiamate e molto altro ancora. La piattaforma è una delle più famose tra tutti gli utenti, sia più grandi che più piccoli. Tantissime sono infatti le persone che giornalmente si collegano sull'applicazione per comunicare con i propri amici. Le ultime indiscrezioni web ci parlano però di un nuovo regolamento che potrebbe modificare l'età minima per l'utilizzo ...

Omar Pedrini a X Factor 12 al posto di Manuel Agnelli? Le ultime indiscrezioni : Omar Pedrini a X Factor 12 al posto di Manuel Agnelli? Queste sono le prime indiscrezioni trapelate da vanityfair.it, che è stato in grado di rivelare lo spoiler a qualche settimana dalla formazione della nuova giuria. Secondo questa prima indiscrezione, quindi, sarebbe confermata l'assenza di Manuel Agnelli al banco dei giudici, dopo che già era stato dichiarato in forse. Il leader degli Afterhours dichiarò: "Siamo in trattativa ma ho ...

Svelata la data delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni : le ultime indiscrezioni : La data delle nozze di Fedez e Chiara Ferragni dovrebbe essere ufficiale. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, i due sarebbero pronti a raggiungere l'altare nella giornata del 31 agosto 2018. Scelta anche la location, che la coppia avrebbe individuato nella cattedrale barocca di Noto, suggestiva cittadina siciliana che potrebbe diventare il teatro di uno degli eventi più attesi del 2018. La preferenza rivolta alla Sicilia fonda le sue ...

In arrivo un nuovo singolo dei The Kolors dopo Frida? Le ultime indiscrezioni : Il nuovo singolo dei The Kolors potrebbe arrivare molto presto. Questa è la promessa del gruppo, che negli ultimi mesi è stato impegnato con le date del tour dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo nel quale hanno debuttato in italiano. Il brano arriverebbe dopo Frida, cantato in italiano, ma ancora non è chiaro se la strada da percorrere sia ancora quella della lingua madre o se si è deciso per un ritorno all'italiano. ...

Un fumetto annuncia il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino? Le ultime indiscrezioni : Il duetto di Alessandra Amoroso con i Tiromancino sta per arrivare? A giudicare dal fumetto comparso sui social del gruppo di Federico Zampaglione, sembra proprio che la collaborazione sia cosa fatta. I fan sembrano non avere dubbi: l'artista che compare nel fumetto in compagnia di Federico Zampaglione sembra essere proprio Alessandra Amoroso, tanto che nella didascalia compare anche un hashtag con la doppia A che potrebbe corrispondere alle ...

Lorenzo Fragola produttore per gli TVXQ? Le ultime indiscrezioni da trending topic : Lorenzo Fragola produttore per gli TVXQ? La notizia è rimbalzata sui social e ha conquistato immediatamente la trending topic, andando a esaltare i numerosi fan che non si aspettavano questa grande novità. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, Lorenzo Fragola sarebbe stato ingaggiato da SM Entertainmente per occuparsi della produzione dell'ultimo brano dei TVXQ, per il quale ha collaborato con Yoo Young Jin ed Haris. La pratica è ...

Il finale di God of War scontenterà i giocatori? Le ultime indiscrezioni : Poco meno di un mese ci separa dall'avvento sul mercato dell'atteso ritorno sulla scena videoludica di God of War, la serie curata dai ragazzi di Santa Monica che per l'approdo ufficiale su PS4 (non tenendo conto dell'edizione rimasterizzata di God of War 3, ndr) si appresta a lasciare i lidi greci della città di Sparta e limitrofe per abbracciare le fredde lande nordiche e le corrispettive leggende e mitologie norrene. Un titolo, questo God ...

Trono Over - Gemma tronista? Le ultime indiscrezioni Video : Trono Over, Gemma diventa tronista? Non sarebbe un'ipotesi da scartare, visto che la dama torinese non riesce a trovare l'uomo giusto all'interno della versione senior di #Uomini e donne. E se questa possibilita' è stata concessa a Tina Cipollari, da qualche tempo single dopo la separazione dal marito Kikò Nalli, perché non accontentare anche Gemma? La direttrice di sala non ha avuto per niente fortuna in questi tanti anni al Trono Over: dalla ...