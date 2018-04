Le ragazze del Volley Grosseto vincono di misura contro il fanalino di coda Pallavolo

"La forza delle ragazze di Non è la Rai è che erano ruspanti. Gianni mi disse : 'Con Anna Falchi le altre sembrano scappate di casa" : Il costante trend di ritorno al mondo degli anni '80 e '90 riguarda anche una certa nostalgia dei telespettatori per tutto ciò che in quegli anni la televisione ha rappresentato per la storia italiana. Il libro "Una TV tutta d'oro. I programmi che hanno fatto la storia degli anni '80-'90 spettacolo per spettacolo", scritto da Edmondo Conti, produttore esecutivo di Endemol, racconta quegli anni. Nel libro sono ricostruite le biografie ...

“Ecco che fine ha fatto Giorgio Alfieri”. Lo ricordate? Ex tronista di ‘Uomini e Donne’ - e anche ex del reality calcistico ‘Campioni’ - aveva fatto innamorare migliaia di ragazze. Poi di lui si sono perse le tracce - ma ora torna agli onori della cronaca… : Maria De Filippi e il suo programma ”Uomini e Donne” sono visti come una sorta di ”riabilitazione” o ”trampolino di lancio” per la movimentata carriera nel mondo dello spettacolo. Da quando il primo ”trono” è andato in onda, all’interno dello studio di U&D si sono susseguiti tantissimi personaggi tra tornisti, troniste, corteggiatori e opinionisti. Tra questi c’è ...

Volley : Volley Scuola - le ragazze del Manara inseguono un sogno : ROMA -Il Liceo Classico Manara concede il bis ed entra nel tabellone dei quarti di finale Open femminile dalla porta principale. La squadra del professor Francesco Castiglione è una delle sorprese ...

Orvieto Fc - vittoria per le ragazze del calcio a 5. Ora big match contro il Ciconia per la squadra calcio a 11 : Ci aspettiamo tantissima gente al seguito della squadra per far sì, che al di là, del risultato sportivo, domenica sia una grande giornata di sport. Inoltre vorrei ringraziare il Delegato ...

Elisa D'Ospina : «ragazze - siate curvy e felici anche con la 48. Stop ai guru delle diete» : «Per dimagrire non prendete pillole, perché i miracoli non esistono. Niente diete fai-da-te, non ascoltate guru in tv. E soprattutto non fate diventare un'ossessione il vostro peso....

Elisa D'Ospina : «ragazze - siate curvy e felici anche con la 48. Stop ai guru delle diete» : 'Per dimagrire non prendete pillole, perché i miracoli non esistono. Niente diete fai-da-te, non ascoltate guru in tv. E soprattutto non fate diventare un'ossessione il vostro peso. Perché anche chi ...

Olimpiadi della Matematica : le ragazze italiane sul podio - tra le migliori al mondo : Quattro medaglie di bronzo e una menzione d'onore per le giovani italiane che hanno partecipato la scorsa settimana alle Olimpiadi della Matematica.Continua a leggere

“Cosa succede ai miei occhi?” : il dramma in ospedale - dove la bella modella si era sottoposta a un intervento bizzarro ma molto di moda ultimamente. Le sue parole di avvertimento per milioni di ragazze : Una modella che sognava di conquistare le passerelle di tutto il mondo grazie alla sua bellezza e alla sua spigliatezza. E che ora si ritrova invece a fare i conti con un gravissimo problema alla vista, che è diventata “più o meno quella di una signora di 90 anni” secondo i medici che si sono occupati del suo caso. Il tutto a causa di un intervento per cambiare il colore delle pupille al quale Nadinne Bruna, 32 anni, aveva ...

Al via la 'Maratona delle STEM' : oltre cento ragazze alla Scala per immaginare un nuovo futuro professionale : "#STEMintheCity " ha commentato Cocco " rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro : "#STEMintheCity - ha commentato Cocco - rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Lavoro : al via 'Maratona delle Stem' - 100 ragazze immaginano futuro (5) : (AdnKronos) - Tanti gli eventi pensati per bambini e ragazzi in programma nei prossimi giorni della Maratona delle Stem. Come 'Back (and Forward) to the Future. #LenovoBusStop': giovedì 12 aprile a partire dalle 9.30 uno speciale London Bus a due piani, trasporterà gli alunni della scuola primaria e