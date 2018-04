Le Destiny’s Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell’On The Run Tour 2 dopo la reunion al Coachella? : Ci saranno anche le Destiny's Child con Beyoncé e Jay-Z nei concerti dell'On The Run Tour 2 in giro per il mondo? L'ipotesi si fa sempre più strada dopo la reunion del trio al Coachella Festival 2018 e i rumors lanciati dal The Sun. Secondo la testata britannica, Kelly Rowland e Michelle Williams dovrebbero unirsi a Beyoncé e Jay-Z nel loro nuovo Tour, seguito ideale di quell'On The Run che nel 2014 ha segnato incassi record. Il Tour ...

Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...