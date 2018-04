Lazio | Tare | “nessuna offerta per Luis Alberto”

Lazio - Inzaghi : 'Abbiamo il destino tra le mani. Un onore ospitare il Liverpool' : La corsa Champions continua e la Lazio non ha intenzione di fermarsi. Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Torino, il tecnico biancocelste Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel ...

Salute - Campania : “Il 30% della popoLazione ha problemi di appoggio plantare” : “In Campania i problemi di appoggio plantare colpiscono oltre il 30% della popolazione, 1 persona su 5 soffre di alluce valgo con relativo osso ‘a cipolla’ ma molte altre sono anche quelle che lamentano alluce rigido, dita a martello oppure a griffe. Di questo 15-20%, la maggioranza sono donne che vengono colpite da disturbi alle dita dei piedi dalle 7 alle 8 volte in più rispetto agli uomini”. Sono i dati emersi durante ...

Calciomercato Lazio - Tare cerca il Felipe Anderson 2.0 : tutti i nomi : Il Calciomercato già impazza, la Lazio vuole farsi trovare pronta. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti cercano un giovane capace di giocare dietro la punta in un 3-5-2 o da esterno in un 4-3-3. Ha bisogno di un nuovo Felipe Anderson, che sappia offrire maggiori variabili tattiche.

Regione Lazio - l'appello del centrodestra per portare Alfie a Roma : Dalle strade inglesi alle piazze italiane, il mondo continua a tenere il fiato sospeso per Alfie . Ogni movimento del petto, ogni respiro, ogni battito è il miracolo della vita che si impone sulla sentenza dei giudici di Londra. In serata, i ...

Questa popoLazione ha la milza più grande per nuotare meglio : C’è un popolo in Indonesia che, generazione dopo generazione, ha sempre trascorso gran parte della vita nell’attività della pesca subacquea: anche il 60% della giornata lavorativa può avvenire sotto la superficie del mare, distribuendosi tra la caccia di pesci e la raccolta di cetrioli di mare. Uno stile di vita che non ha certo lasciato indifferente il corpo delle persone: i Bajau – così si chiamano – hanno infatti evoluto nei secoli un sistema ...

Biglietti Torino-Lazio - Serie A (29 aprile) : come acquistare i tickets per la partita dell’Olimpico : Trentacinquesima giornata per il campionato di Serie A di calcio: allo Stadio Olimpico di Torino va in scena la sfida tra i padroni di casa granata e la Lazio. Appuntamento domenica 29 aprile alle ore 20.45 per un match davvero interessante a chiudere questo turno. partita fondamentale soprattutto per gli ospiti biancocelesti. La banda di Simone Inzaghi infatti va a caccia di punti in vista dello sprint finale verso la qualificazione in ...

Lazio - Tare : 'Il mio idolo era Van Basten - vi racconto la mia vita...' : DIFFERENZE CALCIATORE-DS - I ruoli cambiano, cambiano le prospettive e le responsabilità, continua Tare: 'Sono due mondi differenti: il calciatore vive in un mondo irreale, ma è la professione più ...

Inter - Spalletti : "Sfida con la Lazio decisiva? No - lottare come leoni sempre" : Luciano Spalletti si dice soddisfatto del risultato della sua Inter contro il Chievo e anche della prestazione. "Merito di Icardi e Perisic? Loro sono due giocatori fondamentali per noi - dice a ...

Calciomercato Lazio - la risposta di Tare su Marcano è incredibile : Calciomercato Lazio – La Lazio è in campo per la gara di campionato contro la Sampdoria, prima del match ecco le parole di Tare ai microfoni di Premium Sport: “Dobbiamo pensare gara dopo gara. Oggi giochiamo contro la Sampdoria che ha obiettivi importanti. Noi siamo in grande salute, così come loro. Sarà una bella partita. Vincere a Firenze in quel modo vuol dire che c’è un grande gruppo. Quando abbiamo giocato da squadra vera, ...

CoLazione : ecco alcuni cibi da preferire o evitare se si vuole perdere peso : La Colazione, si sa, è il pasto più importante della giornata. Ma oltre a costituire la prima assunzione di calorie, può anche aiutarci se vogliamo perdere qualche chilo di troppo. ecco allora una lista dei cibi da preferire o evitare se abbiamo un conto in sospeso con la bilancia. 1. Uova Hanno più di 20 nutrienti chiave e 2 uova hanno circa 12 grammi di proteine. Questo è importante perché aiuta a controllare i livelli di insulina. Quando ...

Giampaolo : 'La Lazio è forte - ma vogliamo alimentare il sogno' : Genova - Marco Giampaolo ci crede e non vuole pensare al passato. Domenica all'Olimpico, la Sampdoria sfida la Lazio: la tradizione degli ultimi anni è negativa per i blucerchiati che non vincono in ...

Lazio - Tare : "La Champions sarebbe un sogno" : Il direttore sportivo biancoceleste si racconta: "Ho raggiunto la maturità nel passaggio da calciatore a dirigente. Ero un attaccante molto impulsivo, mi sono trasformato in un direttore molto ...

Lazio - Tare : 'La Champions sarebbe il risultato più grande che posso raggiungere qui' : 'Il risultato più grande che posso raggiungere per la Lazio è la Champions League'. Igli Tare ha le idee chiare. Il ds biancoceleste, in un'intervista alla tv albanese Digitalb, ha parlato del suo ...

Tare : 'Sogno la Lazio in Champions! I miei figli non andranno mai alla Roma...' : Sono sempre stato cauto nell'acquisto di un giocatore di origine albanese, perché ho sempre saputo quanto sia difficile affermarsi nel mondo del calcio ad alti livelli e nei grandi club. Credo però ...