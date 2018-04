Lasciano figlio di 6 anni in auto per ubriacarsi | piccolo in lacrime aiutato dai passanti

: Choc in Germania. Unadi 69 anni è stata arrestata a Stoccarda per omicidio colposo. Come riferisce Adnkronos, il bambino di 7 anni del quale si stava occupando è stato trovatodal padre sabato mattina...

: Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato e che arriva come un fulmine a ciel sereno. A fare la dichiarazione choc èCardella iladottivo didi. La diva dei salotti buoni è morta è morta il 5 gennaio di quest’anno e il marito si è spento poco dopo, il 2 marzo. Dopo il decesso il giovane uomo ha infatti ammesso di non avere soldi e per questo motivo non può rimanere a vivere nella loro casa. ...