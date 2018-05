oubliettemagazine

: “L’anima fotografata” di Tania Piazza e Ivano Mercanzin: istantanee di vita allo specchio - #“L’anima #fotografata… - zazoomblog : “L’anima fotografata” di Tania Piazza e Ivano Mercanzin: istantanee di vita allo specchio - #“L’anima #fotografata… - zazoomnews : “L’anima fotografata” di Tania Piazza e Ivano Mercanzin: istantanee di vita allo specchio - #“L’anima #fotografata… - OublietteMag : L'#anima fotografata di #TaniaPiazza e #IvanoMercanzin: istantanee di vita allo #specchio -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Due autori entrambi vicentini, entrambi dotati di straordinario talento. Diho già avuto modo di leggere La cura delle parole, del 2013, e Com’è bella la nebbia quando cade, del 2015, da me recensito per Oubliette. Si tratta di un’autrice di grande sensibilità umana e letteraria, i cui scritti mi hanno colpita per …