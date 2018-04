eurogamer

: L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam. #Inked - Eurogamer_it : L'affascinante Inked si mostra in un nuovo trailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam. #Inked -

(Di lunedì 30 aprile 2018)è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato sual prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato undi zecca chealcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Ilpropone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ritrovare puzzle dopo puzzle il proprio amore perduto. Ilspiega il processo che ha portato dai disegni ai pixel, ed è utile per avere un assaggio dello stile artistico che il team ha scelto per.Come riporta DualShockers, il titolo è già disponibile da qualche giorno sulla piattaforma e al momento può essere acquistato con uno sconto del 10%, quindi se ildivi ha incuriositi non perdete l'occasione di farlo vostro a ...