Labiale di Tagliavento e Allegri durante e dopo Inter-Juve | tra bufala “vinciamo” ed un

(Di lunedì 30 aprile 2018) Si parla moltissimo ancora oggi 30 aprile, a due giorni da, del famosodi. L'arbitro, per l'occasione quarto uomo sotto la guida del tanto discusso Orsato, secondo alcuni filmati apparsi su Facebook avrebbe pronunciato parole tipo "ora vinciamo". In sostanza, è stato fatto passare questo messaggio annunciandoloil gol di Cuadrado al minuto 86. Ecco perché molti tifosi ed appassionati in queste ore si stanno chiedendo se si tratti di unao di verità. Così come ci si pone delle domande sullo scambio di battute trae lo stessonei pressi dell'area stampa.Andiamo con ordine, perché ildiè stato dimostrato convergere su un'altra frase, vale a dire "quanto recupero diamo?". Come se non bastasse, la sua richiesta ad Orsato non è giuntail gol del 2-2 realizzata dal colombiano, bensì poco prima che ...