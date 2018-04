romadailynews

: [Fonte: romadailynews_it] Labbucci: LeU fuori da primarie ma ci interessa coalizione con sinistra - blogstreetnews : [Fonte: romadailynews_it] Labbucci: LeU fuori da primarie ma ci interessa coalizione con sinistra - romadailynews : Labbucci: LeU fuori da primarie ma ci interessa coalizione con sinistra: Di seguito le… -

(Di lunedì 30 aprile 2018): noiti ademocratica, progressista e diRoma – Di seguito le parole del coordinatore romano di LeU, Adriano. “LeU non ha partecipato alleperché non ci consideriamo dentro una cornice di centro, ma siamo qui perché cila costruzione di unademocratica, progressista e di. Difronte al fallimento del M5S e della destra serve una nuova proposta politica e programmatica che sia alternativa. Ma anche in radicale discontinuità con le scelte del centro, che non viene da una stagione felice ma di sconfitte. LeU èta e disponibile a questo rapporto per mettere a fuoco l’agenda e i contenuti per una svolta in III e in VIII Municipio”. L'articolo: LeUdama ciconproviene da RomaDailyNews.