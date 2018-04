La vicenda del turista morto a Ischia per l' ambulanza bloccata da un varco

“Ermal Meta non sarà in studio”. Amici - ecco il perché dell’assenza del cantante al Serale. Al suo posto Maria De Filippi ha già trovato un altro supernome. I dettagli della vicenda che ha allarmato i fan del programma : Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi ...

Alfie Evans è morto. Il padre su Facebook : «Il mio piccolo gladiatore è volato via» | La «malattia misteriosa» Tutte le tappe della vicenda : Il bimbo, affetto da una malattia neurodegenerativa sconosciuta, è deceduto alle 2:30 di notte, ora locale (le 3:30 in Italia) cinque giorni dopo che gli era stato staccato il respiratore. Il dolore dei genitori su Facebook: «Gli sono spuntate le ali, ed è volato via»

Trattativa Stato-mafia : condannati Mori - Dell’Utri e Ciancimino. Assolto Mancino Attentati - ufficiali - cosche : la vicenda : Dopo la morte del capomafia Totò Riina, erano 9 gli imputati: condannati gli ex vertici del Ros Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni, l'ex senatore di Fi Marcello Dell'Utri, i boss Leoluca Bagarella e Nino Cinà. Prescritte le accuse per il pentito Brusca, Assolto l'ex ministro dc Nicola Mancino (falsa testimonianza). Il pm: sentenza dedicata a Borsellino. Le reazioni dei politici, Di Maio: «Oggi muore la Seconda repubblica»

Ucciso a botte dalla polizia - il diario della vicenda di Federico Aldrovandi - morto a 18 anni : "Non era nella mia cultura dubitare degli operatori di polizia, poi...". Così comincia il racconto di Fabio Anselmo, autore di 'Federico', un libro-biografia dedicato dall'avvocato dei casi Uva e Cucchi alla vicenda di Federico Aldrovandi, lo studente massacrato la sera del 25 settembre 2005 a Ferrara.Continua a leggere

“È successo al funerale di mio padre”. Mari De Filippi choc. Amici - la conduttrice si lascia andare ad un racconto inedito e privatissimo della sua vita. Pubblico in silenzio assoluto e voce tremante per lei. La vicenda : Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo italiano. Si dice sempre che sia una a cui piace far parlare gli altri e che non ama intervenire direttamente durante i suoi programmi. Quando lo fa, però, è sempre una rivelazione e quel che dice resta impresso. È stato così anche stavolta. Tra un’esibizione e un’altra degli allievi di Amici 17, Maria De Filippi si è fermata a raccontare un aneddoto legato ...

Zayn Malik parla di Niall Horan e del successo del suo album : “Siamo come fratelli - ci supportiamo a vicenda” (audio) : Zayn Malik parla di Niall Horan durante un'intervista a AMP Radio: reduce del rilascio di un nuovo singolo, l'ex membro degli One Direction ha ricordato i suoi compagni di viaggio, ora solisti anche loro. Nel corso di un breve intervento radiofonico con l'emittente statunitense, Zayn ha rivolto parole particolarmente affettuose agli ex colleghi e amici degli One Direction, mandando in visibilio i fan della band e dei rispettivi componenti. ...

vicenda Iris " Ospedale di Fossano. Sordella : "Mai incontrato Iris in segreto" : Gli inciuci, l'ambiguità e la politica dei due forni li lascio a qualcun altro. Il Signor Sandri di Iris è venuto nel mio ufficio mercoledì scorso 4 aprile, ore 9:30 come registrato in agenda del ...

L'Amministrazione Comunale fa chiarezza sulla vicenda dell'autoscontro in via dei Tigli : Tutto ciò attesta la massima attenzione al rigoroso rispetto delle norme da parte delL'Amministrazione Comunale, sia nella sua componente politica sia nella parte amministrativa; le irregolarità sono ...

Sicilia - il figlio dell’incandidabile Caputo al posto del padre. Attaguile (Noi con Salvini) : “vicenda che non mi imbarazza” : Il segretario di Noi con Salvini in Sicilia, Angelo Attaguile, spiega la sua posizione sull’intreccio paradossale che sta emergendo dall’inchiesta per voto di scambio della procura di Termini Imerese. Una vicenda che sembra scritta da Pirandello e che ha portato i pm a contestare ad alcuni indagati anche l’ipotesi dell’attentato ai diritti politici del cittadino. L’ex consigliere Salvino Caputo era incandidabile. Ha ...

Sette russi espulsi - accredito rifiutato per altri tre. Linea dura della Nato sulla vicenda dell'ex spia Serghei Skripal : "Abbiamo ritirato l'accredito a 7 persone dello staff russo della missione presso la Nato, abbiamo rifiutato l'accredito pendente a tre, e ridotto gli accrediti dei diplomatici russi alla Nato da 30 a 20. Questo invia un chiaro messaggio che ci sono costi e conseguenze per il pericoloso comportamento della russia". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in risposta all'attacco con un agente nervino all'ex spia russa ...

“È deciso”. Isola dei Famosi - il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras - l’inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare : Nella tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi è nata una nuova stella, Stefano De Martino è il nuovo inviato in Honduras del reality e, se nelle prime puntate, non aveva convinto il pubblico, ormai si è sciolto ed è sempre più bravo. E infatti il pubblico ha cambiato idea sul suo conto. Stefano De Martino ci sa fare. Tra l’altro è un figo pazzesco e questo non ha nulla a che fare con la sua abilità nel guidare i naufraghi ma comunque non ...

Scamarcio picchiato e risarcito : la vicenda non tutti se la ricordano - ma fu grave. L’attore si trovava nella sua amata Puglia il giorno del fattaccio. Il motivo della scazzottata? Come andarono le cose quella sera e la svolta di questi ultimi giorni : Bello, ricco, desiderato da tutte, famoso e, diciamolo, anche molto bravo. Stiamo parlando di Riccardo Scamarcio, protagonista di un episodio da cinema ma che stavolta con il suo mestiere ha ben poco a che fare. La storia si sta trascinando da ormai tre anni. Ecco, dopo tre anni l’attore pugliese ha avuto giustizia: Riccardo Scamarcio sarà risarcito – secondo fonti della difesa – per essere stato picchiato durante un ...

"Il gas nervino messo nella valigia della figlia prima che partisse da Mosca". Indiscrezione del Telegraph sulla vicenda dell'ex spia russa : L'agente nervino che ha ridotto in fin di vita l'ex spia russa Serghei Skripal e sua figlia sarebbe stato messo proprio nella valigia della ragazza, prima ancora che partisse da Mosca. È la conclusione alla quale sarebbero giunti gli investigatori, secondo il Telegraph, che cita fonti di intelligence di alto livello.Si indaga ora sulla possibilità che sia stato impregnato con la sostanza velenosa un abito nella valigia o ...