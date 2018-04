La verità di Mayim Bialik sul vestito da sposa di Amy in The Big Bang Theory | “Mi sento a

optimaitalia

(Di lunedì 30 aprile 2018) Anon piace stare al centro dell'attenzione soprattutto quando si parla di abiti da. L'attrice di The Bignel suo profilo YouTube ha pubblicato un video in cui spiega il motivo per cui si è sentita un po' a disagio nell'indossare ilbianco per il matrimonio di Amy. Le nozze tra lei e Sheldon saranno celebrate nel finale dell'undicesima stagione, che cade il 10 maggio.Mentre per una, il giorno delle nozze è il più bello della sua vita, per una donna che nella vita reale è già andata all'altare e ha divorziato, può essere un'esperienza abbastanza traumatica. Senza peli sulla lingua,ha ammesso di essersi armata di molta pazienza per cercare di calarsi nei panni di una super entusiasta Amy.Nell'episodio di The Bigandato in onda giovedì notte negli Stati Uniti, la biologa sceglie il suoda, dopo ...