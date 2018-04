La storia di Pietro | ho incontrato tanta bontà in giro per il mondo

romadailynews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma:Collalti, 20enne di Roma, ha girato il globo a piedi Roma – Di seguito le parole raccontate daCollalti., romano di 20 anni, ha voluto narrare la sua esperienza inper il. Viaggio intrapreso con il solo utilizzo dei suoi piedi, senza mete precise e senza scadenza di tempo.”Volevo dimostrare a me stesso e agli altri che ilè un posto accogliente. Che le persone sono tutte uguali e i confini sono solo immaginari”. Finite le superiori, il tempo di dar voce al suo “fuoco interiore” che gli impediva di entrare nella classica routine del percorso universitario, ha avvisato la famiglia ed è uscito di casa con lo zaino in spalla. “L’idea era quella di vivere in maniera minimalista, muovermi e dormire senza spendere. Avrei fatto l’autostop e chiesto ospitalità. Questo mi avrebbe permesso di relazionarmi ...