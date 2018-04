La seduzione del male

vanityfair

(Di lunedì 30 aprile 2018) Soltanto un imbecille potrebbe dirsi a favore della guerra e solo un cretino negherebbe che violenza, conflitto e prevaricazione fanno parte da sempre del nostro Dna. Elsa Morante diceva che la storia è uno scandalo che dura da millenni, la guerra non fa eccezione. È dentro la misura del nostro vivere, come l’arte, la dolcezza o la meraviglia. Siamo l’una e l’altra cosa. E il nostro desiderio di pace è quasi pari a quello di muovere guerra. La guerra è nel paradosso del nostro linguaggio quotidiano, sia quando pedagogicamente dichiariamo guerra al bullismo, alla droga, alla plastica o alla povertà, sia quando da spettatori, assistiamo alle grida di guerra che vengono dalle curve degli stadi, alle esibizioni di certi capitani di ventura capaci di tenere in ostaggio migliaia di persone stando in piedi sul reticolato, in una grottesca mise en scene che ci turba eppure sinistramente ci ...