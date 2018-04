La Saga delle Aziende che non Trovano Candidati

Peter Sagan - impresa leggendaria alla Parigi-Roubaix : sul pavè più duro del mondo una delle azioni più belle della storia del ciclismo : Distacchi impressionanti per un'azione leggendaria: Sagan aveva già vinto il Fiandre nel 2006 ed è il primo Campione del mondo a vincere la Roubaix dal lontanissimo 1981 quando ci riuscì Hinault . ' ...

Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix - una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada : Il ciclista slovacco Peter Sagan ha vinto in volata la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più prestigiose del ciclismo su strada e una delle “classiche monumento” del calendario internazionale. Al secondo posto è arrivato lo svizzero Silvan Dillier, al terzo il The post Peter Sagan ha vinto la 116ª edizione della Parigi-Roubaix, una delle “classiche monumento” del ciclismo su strada appeared first on Il Post.

Giro delle Fiandre - le accuse di Peter Sagan alle altre squadre Video : Ancora una volta #Peter Sagan è uscito tra i grandi delusi di una classica monumento in cui era entrato tra i favoriti principali. Il fuoriclasse slovacco della Bora ha concluso solo al sesto posto il Giro delle Fiandre [Video], ingabbiato dalla supremazia della Quickstep che ha lanciato all’attacco Niki Terpstra. Il tentativo di riaprire la corsa sul Paterberg non è riuscito a Sagan e il Campione del Mondo si è dovuto così accontentare di un ...

LIVE Giro delle Fiandre 2018 in DIRETTA : Niki Terpstra vince in solitaria - Sagan e Van Avermaet si arrendono. Nibali ci prova ma desiste : Il Campione del Mondo è a 30' dal leader della corsa, mancano 12 chilometri. 16.51 Sagan parte sulle ultime rampe del Patenberg, è a 29' da Terpstra. Il Campione del Mondo ci vuole provare, Benoot e ...

Giro delle Fiandre 2018 : trionfa Niki Tersptra. Solo sesto Sagan : La cronaca della gara: la fuga iniziale Si parte sotto una pioggia leggera che rende l'asfalto scivoloso e una temperatura di 7° C. La prima fuga va in scena dopo una settantina di km, con 11 ...

