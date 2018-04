La rete delle città etrusche si candida a patrimonio Unesco

Juventus-Napoli - ora diventa davvero decisiva : pro e contro delle due pretendenti al titolo : Juventus-Napoli- Ora diventa decisiva. Tutto pronto per il big match di domenica all’Allianz Stadium. Juventus-Napoli si giocano il titolo dopo il mezzo passo falso bianconero a Crotone e dopo la vittoria partenopea in casa contro l’Udinese. Napoli a -4. Scudetto e giochi riaperti. PERCHE’ IL NAPOLI PUO’ RIBALTARE LE COSE? Regna il grande entusiasmo in […] L'articolo Juventus-Napoli, ora diventa davvero decisiva: ...

Due giovani ebrei aggrediti a Berlino con una cintura. Una delle vittime filma tutto e mette il video in rete : Due giovani ebrei sono stati aggrediti da tre persone a Berlino, nella serata di ieri, e una delle vittime ha filmato e postato l'attacco su Internet.Secondo la polizia, si tratta di un'aggressione di stampo antisemita, riferisce la Bild online. Uno dei due giovani è stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato "Ebreo!" in arabo, come si vede nel video. Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer ...

Guido Crosetto sulla Siria : 'L'Italia impedisca l'uso delle basi. Silvio Berlusconi? Polemiche pretestuose' : Si può rimanere fedeli alle alleanze e dissentire con gli alleati, nota Guido Crosetto , coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, commentando i bombardamenti sulla Siria di venerdì notte. Si ...

Terremoto - la testimonianza di un abitante delle Sae : “I pensili si sono staccati dalla parete” : “Un Terremoto fortissimo e la paura si è accentuata con la caduta dei mobili pensili che si sono staccati dalle pareti delle casette dove viviamo”. A raccontare all’ANSA gli attimi di terrore vissuti stamani con la scossa di magnitudo 4.6, è Fabrizio Capitani. Lo fa da una località, Costafiore di Muccia, “privilegiata“, “visto che ci troviamo a 100 metri dall’epicentro, stando alle ...

Governo M5s-Pd? Prima i dem devono pretendere dai grillini delle comunicazioni al Paese : Ho molto apprezzato l’intervista di Luigi Di Maio concessa ad Annalisa Cuzzocrea (formatasi non a caso alla scuola dell’IFG di Urbino) di Repubblica, apparsa oggi sul giornale fondato da Scalfari. Un’interivsta che segna la fine della politica dei due forni (Lega e Pd) da parte di Di Maio. Mi è particolarmente piaciuta la distensione dei toni. Inclusi alcuni passaggi davvero amorevoli, come quando Di Maio ha difeso Renzi ...

DWN : Daesh è un pretesto delle superpotenze per appropriarsi degli idrocarburi siriani - : Gli interessi strategici degli Stati Uniti e del Regno Unito in Siria sono dovuti alla minaccia che l'Iran insieme alla Russia possa ricoprire un ruolo importante nella politica energetica e che ...

Alessia Marcuzzi : il marito di Eva Henger pretende delle scuse? : Isola dei Famosi: stasera Alessia Marcuzzi chiederà scusa a Eva Henger? Stasera andrà in onda la nona puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E i tanti telespettatori del reality show condotto da Alessia Marcuzzi sono già in trepidante attesa nel vedere Valeria Marini approdare come guest – star in Honduras. Difatti la famosa showgirl è partita in missione speciale. Al momento non è dato sapere però quale sia il suo ...

Il vescovo Pompili e Slow Food lanciano a Roma la rete delle comunità Laudato si' : "Non c'è dubbio che il riferimento più forte dal punto di vista ambientale, ma anche nell'ottica di una diversa economia, sia in questi anni la Laudato si': per questo abbiamo pensato di richiamarci ...

Volo tracciato in rete Rischio per Mattarella nel giorno delle elezioni : Sergio Mattarella possibile bersaglio dei terroristi. Non si tratta di un'esagerazione né di fantasia ma del Rischio che si è corso durante l'ultimo Volo di Stato. Troppo facile, infatti, 'tracciare' ...

La rete delle Associazioni di Foggia commenta il risultato elettorale : non è un voto contro l'Amministrazione Landella : ... dichiarano quindi i presidenti Candela, Iuliani, Russo, Senerchia, Rossitti, Cagno e Abruzzeso, è fuori da ogni logica di buon senso, come è privo di reale ed obiettiva critica politica. Non solo, ...

Torna la festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi : Da sabato 17 a domenica 25 marzo, San Giovanni d’Asso – Montalcino (SI) ospita la 16ª festa del Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi. Molti gli appuntamenti organizzati dalla Proloco di San Giovanni d’Asso e dall’Associazione Tartufai Senesi in collaborazione con il Comune, dedicati al Tartufo Marzuolo che apre la stagione dedicata al prezioso fungo ipogeo che troverà il suo clou a novembre con la mostra mercato dedicata ...

Presentate le 10 azioni concrete per i diritti e la dignità delle donne in Piemonte : Penso che la politica continui a non valorizzare a sufficienza il talento femminile nelle istituzioni e a non porre fra le sue priorità un maggior coinvolgimento delle donne nella vita produttiva. ...

Continuano i test di rete di Iliad in vista dell’imminente avvio delle operazioni in Italia : Proseguono i test di Iliad nel nostro Paese, in vista dell'avvio delle operazioni che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbero prendere il via nel mese di aprile. L'articolo Continuano i test di rete di Iliad in vista dell’imminente avvio delle operazioni in Italia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ata - modello D3 alle porte : segreterie chiudono l'inserimento delle domande : Finalmente in merito al modello D3 arriva una nota del Miur che invita gli uffici scolastici a chiudere i lavori di caricamento delle domande di terza fascia Ata per permettere ai candidati l'inserimento delle 30 scuole. Il modello D3, dunque, sarà sicuramente disponibile da metà marzo come già anticipato precedentemente. Tutti i candidati che hanno presentato domanda entro il 30 ottobre scorso potranno procedere con la scelta dei 30 istituti. ...