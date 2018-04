La Procura Figc apre l' inchiesta | acquisiti i video di Inter-Juventus

L'arbitro Orsato e le accuse dell'Inter : ora si attiva anche la Procura Figc : Sbagliata, ingiusta e dannosa. L'Inter è furiosa con L'arbitro Daniele Orsato per la pessima direzione di gara che l'ha condannata alla sconfitta contro la Juventus e, a meno di miracoli, a un altro ...

Inter-Juventus - Orsato sotto accusa : si attiva la Procura Figc : Sbagliata, ingiusta e dannosa. L'Inter è furiosa con l'arbitro Daniele Orsato per la pessima direzione di gara che l'ha condannata alla sconfitta contro la Juventus e, a meno di miracoli, a un altro ...

Serie A : Procura Figc accende i fari : ANSA, - ROMA, 29 APR - Il finale rovente di stagione, con il carico di polemiche a seguire, spinge la Procura della Federcalcio ad accendere i fari sulle partite decisive nella volata scudetto e ...

Figc - ecco quanto spendono i club per i Procuratori : ROMA - Crollano le commissioni per i procuratori che fanno affari con i club di Serie A . E' quello che si evince dal documento relativo ai 'Compensi dei procuratori Sportivi' per l'anno 2017 ...

Corte d’Appello respinge ricorso Procura Figc su Catanzaro-Avellino : La Corte Federale d’Appello a sezioni unite ha respinto il ricorso del procuratore federale avverso la sentenza del Tribunale federale nazionale, che lo scorso 19 dicembre aveva prosciolto i club Catanzaro e Avellino e i sette tesserati delle due società nell’ambito del procedimento relativo alla presunta combine della gara Catanzaro-Avellino disputata il 5 maggio 2013. La Corte ha parzialmente accolto il ricorso di Francesco Cozza, ...

Procura Figc - Arezzo deferito per irregolarità amministrative : Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Arezzo (Girone A di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito l’Arezzo a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore ...

Procura Figc - Arezzo deferito per irregolarità amministrative : Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare l’Arezzo (Girone A di Serie C) per alcune irregolarità amministrative. Il Procuratore ha deferito l’Arezzo a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore ...