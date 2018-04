huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: La privacy nella nuova era digitale: cosa abbiamo da nascondere? - kolombo_it : RT @HuffPostItalia: La privacy nella nuova era digitale: cosa abbiamo da nascondere? - HuffPostItalia : La privacy nella nuova era digitale: cosa abbiamo da nascondere? - studiofenaia : Interferenze illecite nella vita privata e violazione della privacy tra vicini di casa: come quantificare il danno?… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) "Signor Zuckerberg", ha chiesto il senatore Dick Durbin riguardo alla percezione dellada parte dell'amministratore delegato di Facebook, "Sarebbe a suo agio nel condividere con noi il nome dell'hotel nel quale ha dormito ieri notte?""Mm..." Zuckerberg ha esitato qualche istante a rispondere mentre era inquadrato da dozzine di telecamere. "No", ha detto il giovane uomo vestito in giacca e cravatta. La folla ha ridacchiato goffamente mentre rispondeva alla sorprendente domanda.Durbin ha continuato a chiedere: "Se ha inviato messaggi a qualcuno questa settimana, vuole condividere con noi i nomi delle persone con cui ha parlato?""Senatore, no, probabilmente non sceglierei di farlo pubblicamente qui", ha detto Zuckerberg, più appassionatamente di prima. Ma il senatore Durbin, come molti dei suoi colleghi, non è sembrato soddisfatto; anche quando la faccia da ragazzino ...