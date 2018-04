La polemica Il presidente Fico e il misterioso caso della baby sitter e dell' immigrato

Trump chiama Putin e spegne la polemica sulle congratulazioni. Il presidente russo : "Conteniamo la corsa agli armamenti" : Il presidente Usa Donald Trump ha chiamato Vladimir Putin per congratularsi della sua rielezione. Lo fa sapere il Cremlino. Nel corso della telefonata i due leader hanno discusso la possibilità di un futuro incontro. Precedentemente aveva fatto discutere il fatto che Trump non aveva ancora telefonato per la rielezione. Ma "non deve essere considerato come un atto non amichevole", aveva dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...