La mossa di Renzi | sì a governo di minoranza | Pd verso l' astensione

DIETRO LE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi : Vertice ad Arcore, grigliata a Ivrea, Lega in Rai. Il centrodestra unito prova a mettere all'angolo Di Maio, con un governo di garanzia in cui tutti fanno un passo inDIETRO. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:00:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Le mosse di Salvini e del Pd per "bruciare" Di Maio, di A. Del DucaDIETRO LE QUINTE/ Di Maio premier e Renzi agli Esteri: il nuovo governo-Napolitano, di M. Maldo

Pd - Napolitano sdogana i 5Stelle La mossa per "derenzizzare" i Dem : Uno spettro si aggira per l’Europa: così iniziava il Manifesto di Carlo Marx e Federico Engels, ma non si tratta del comunismo, bensì del Partito democratico che, sconfitto alle elezioni, per la legge anch’essa filosofica dell’eterno ritorno (cit. Federico Nietzsche) si trova periodicamente nel mirino di chi lo vuole utilizzare per i suoi fini Segui su affaritaliani.it

Idea Rosato segretario del Pd : la mossa dei renziani contro Martina - ma Renzi resta prudente : Ettore Rosato segretario del Pd da eleggere nell'assemblea nazionale del 21 aprile. E' questa l'Idea di cui si è discusso ieri nel vertice pomeridiano a Roma tra l'ex segretario Matteo Renzi e i fedelissimi Andrea Marcucci e Graziano Delrio, Matteo Orfini, Luca Lotti e Maria Elena Boschi. Vertice che si è tenuto negli studi della società di famiglia di Marcucci. Ancora una decisione ufficiale non c'è, tanto più ...

Matteo Renzi - la mossa che terremota il Pd : Debora Serracchiani la prossima segretaria? : Una bomba politica sganciata dal Corriere della Sera sul Partito democratico , diviso come mai nella sua tribolata storia in seguito alla batosta elettorale del 4 marzo. Le spaccature, però, non sono dovute ...

Pd - la mossa alle spalle di Renzi. Martina e la proposta segreta a Di Maio : 'Noi ci stiamo' : Matteo Renzi gongola per l'irrilevanza del Pd . Il suo piano di 'stare all' opposizione e far fare a loro' è andato in porto, nonostante i malumori degli anti-renziani ancora presenti dentro al ...

Matteo Renzi - il piano kamikaze per fregare Salvini : la mossa spaccatutto - cosa pretende ora da Gentiloni : Sono ore di fibrillazione per Matteo Renzi, pronto a un'ultima mossa kamikaze, secondo un retroscena della Stampa. L'ex segretario del Partito democratico avrebbe intenzione di spingere il presidente ...

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 marzo : Ri-Renzusconi – I due sconfitti trafficano per un esecutivo Giorgetti o MaroniLa mossa disperata di Renzi&B : Il “film” dei perdenti: le trame nazarene di B. e Matteo (Renzi) Lo schema dell’ex Cavaliere: un governo di centrodestra non guidato da Salvini e con il “partito” del giglio magico di Fabrizio d’Esposito La resa dei conti di Marco Travaglio Ieri, non avendo nulla da fare, una nutrita pattuglia di web-onanisti di area Pd (o ex Pd, trattandosi di renziani&affini), quindi tutta gente molto lucida e perspicace, ha lanciato l’hashtag ...

Pd diviso dalle dimissioni congelate di Renzi. mossa di Calenda : 'Mi iscrivo' : Le 'non dimissioni' del segretario infiammano il dibattito interno. 'Non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è', dice il ministro dello Sviluppo che annuncia la sua ...

Di Maio a caccia di alleati : prima mossa l'offerta di punti programmatici a tutti. Guardando a un Pd senza Renzi (e al Colle) : Nemmeno il tempo di brindare (con annessi boati da stadio) al risultato elettorale, che Luigi Di Maio ha messo giù la testa per elaborare la strategia insieme al suo staff. Il mirino è puntato su Palazzo Chigi, ma senza l'autonomia che sarebbe garantita da una maggioranza parlamentare monocolore, la necessità di trovare interlocutori di governo consiglia la prudenza.Così ecco quella che viene considerata la mossa ...

Adesso Matteo Renzi ha davvero paura : la mossa disperata per raccattare due voti : Matteo Renzi , evidentemente disperato, ha avuto la pensata di elemosinare qualche voto 'antifascista'. L'ultima mossa dell'ex premier, al limite del grottesco, è quella di annunciare la propria ...