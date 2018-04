La Milano dei clandestini torna capitale della paura

Milano - Trenord - sfida sulla qualità dei treni tra i politici pendolari : «Puntuali»«Disastrosi» : Il servizio ferroviario regionale è su standard accettabili in fatto di puntualità, pulizia e sicurezza? La proposta-provocazione del Corriere , lanciata nel fondo di ieri , in sintesi: «Cari politici ...

25 aprile - a Milano fischi e urla contro la Brigata Ebraica e gli ex internati dei Lager : ‘Palestina libera’ e ‘Israele stato assassino’. Anche quest’anno il 25 aprile di Milano viene sporcato dagli insulti rivolti alle associazioni degli ex internati nei campi di concentramento nazisti. Le proteste, esattamente come un anno fa, sono partite da un gruppo di antagonisti e militanti dei movimenti filopalestinesi quando il corteo celebrativo, partito intorno alle 14 e 30 da Corso Venezia e diretto in Duomo, ...

EA7 Milano - la divisa dei playoff la scelgono i tifosi sul web : Se sei l' EA7 Milano e il tuo proprietario è niente poco di meno che Giorgio Armani , la divisa è molto più che un semplice accessorio. L'Olimpia ha deciso di lasciare ai propri tifosi una scelta ...

"Brutto fro..." - minacce al leader dei Sentinelli di Milano : Due mesi di insulti omofobi e minacce . Ora Luca Paladini , leader e fra i portavoce dei Sentinelli di Milano - gruppo in difesa dei diritti dei gay - ha deciso di denunciare. Dopo giorni conditi da ...

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Milano e Pd - il 25 Aprile : basta bandiere blu. Sugli stendardi i volti dei partigiani : Dalle bandiere blu dell'Unione europea agli stendardi con i volti dei partigiani. Il 25 Aprile in casa Pd, a dodici mesi di distanza. L'anno scorso la rottura fu cromatica ancora prima che ideologica: ...

Video e testo Bye Bye di Annalisa - il nuovo singolo prima dei concerti a Roma e Milano : Bye Bye di Annalisa è disponibile da oggi, venerdì 20 aprile, in rotazione radiofonica. Il nuovo singolo della cantante di Savona è stato scritto dalla stessa Annalisa con Danti e Pat Simonini e viene rilasciato dopo il successo del brano sanremese Il Mondo prima di te, certificato disco d'oro per le copie vendute in digitale. Con il brano Il Mondo prima di te, Annalisa Scarrone ha preso parte al Festival di Sanremo 2018, tra i Campioni, e si ...

Anna Tatangelo e Stash dei The Kolors - notte a Milano l’indiscrezione : Anna Tatangelo e Stash insieme per una notte: almeno è quanto emerge dalla stampa rosa che ha registrato un’insolita e curiosa vicinanza tra i due. Ma andiamo con ordine. E’ bastato un piccolo trafiletto nella rubrica di Dagospia, Milano Confidential, che raccontava di un singolare avvistamento notturno: Anna Tatangelo, in crisi con Gigi D’Alessio, si è incrociata con un altro cantante. Sarebbe stata vista con Stash, il bellone ...

Milano. Parco giochi accessibile dei Giardini Montanelli : Domani, a partire dalle 11 e fino alle 16.30, si terrà Gioco al Centro, l’evento inaugurale del nuovo Parco giochi

Il futuro dei media passa dal mobile journalism. Se ne parla il 20 aprile a Milano e su FB : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Bando progetto 'Ti racconto Senise' 23 ore ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Milano-Bicocca partecipa al progetto europeo SIGN HUB : cosa cambia per le lingue dei segni : Per la prima volta la lingua dei segni italiana (LIS), insieme a catalana (LSC), spagnola (LSE), turca (TID), tedesca (DGS) e dei Paesi Bassi (NGT), avrà la sua grammatica di riferimento completa, in grado di descrivere tutti i fenomeni linguistici: fonologici, morfologici, sintattici e pragmatici. Potrà così essere oggetto di test diagnostici che valutano i disturbi del linguaggio, avrà archivi della memoria culturale e linguistica grazie a ...

ROGER WATERS/ Us + Them Tour : a Milano rivivono i grandi classici dei Pink Floyd : ROGER WATERS in concerto a Milano: ieri sera è andato in scena il secondo e ultimo spettacolo milanese dell'Us + Them Tour dell'ex bassista dei Pink Floyd. (Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Milano. Bando per gestire il ticketing dei musei civici : È aperto fino al prossimo 21 maggio il Bando per individuare il gestore della biglietteria unificata dei musei civici milanesi.

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto dei Tears for Fears a Milano - rinviato al 2019 : Il concerto dei Tears for Fears a Milano è stato rimandato. Il gruppo si è visto costretto ad annullare i live a causa di un sopraggiunto problema di salute che li avrebbe obbligati allo stop, così come consigliato dal medico. Il live che avrebbero dovuto tenere al Mediolanum Forum di Assago è stato spostato all'inizio del 2019 nella data del 23 febbraio. Il tour, che avrebbe dovuto prendere avvio dal mese di aprile, è stato spostato in ...