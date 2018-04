agi

: RT @Agenzia_Italia: La giacchetta strappata del presidente #Mattarella - sara02481507 : RT @Agenzia_Italia: La giacchetta strappata del presidente #Mattarella - maritafattori : RT @Agenzia_Italia: La giacchetta strappata del presidente #Mattarella - LinoMannu : La giacchetta strappata del presidente -

(Di lunedì 30 aprile 2018) La giacca di Sergio Mattarella ha ormai più strappi che tela: tutti gliela strattonano per chiedergli l'impossibile e il suo contrario. Il voto dopodomani, o in autunno, magari nel 2019 o tra due anni, oppure un incarico per un governo di minoranza ma senza pre-incarico e con la garanzia di non avere il terzo uomo alle calcagna. Insomma, se desse retta a tutti, il Presidente della Repubblica potrebbe anche essere preso da un capogiro. Invece l'uomo ha tra le sue doti la calma e, pur essendo molto preoccupato, non intende farsi prendere da una frenesia che fa perdere di vista gli obiettivi principali. Questi, per il capo dello Stato, sono tutelare le istituzioni e garantire un governo utile a risolvere i problemi del Paese. Il primo obiettivo è arduo: il voto del 4 marzo ha restituito la fotografia di un'Italia divisa in tre, con i leader delle diverse ...