La Funky Mode di Donkey Kong Country | Tropical Freeze si mostra in un video

eurogamer

: #DonkeyKongCountryTropicalFreeze: nuovo video dedicato alla Funky Mode. - Eurogamer_it : #DonkeyKongCountryTropicalFreeze: nuovo video dedicato alla Funky Mode. - ScagliaAldo : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 30 aprile 2018)arriva su Switch questo venerdì 4 maggio e, per chi fosse interessato, sulle nostre pagine è già comparso uncomparativo con la versione Wii U.Come riporta Dualshockers, in vista del lancio, Nintendo ha pubblicato un nuovo filmato dedicato alla "" che consente ai giocatori di scorrazzare nella giungla comesarà rilasciato il 4 maggio per Nintendo Switch.Read more…